Al sinds 2019 schrijven we op iCulture over de komst van mini-LED naar de iPad en MacBook. Sindsdien zijn er allerlei geruchten geweest, maar de laatste tijd worden deze steeds hardnekkiger. Het lijkt erop dat de iPad Pro met mini-LED in het eerste kwartaal van 2021 komt, met later dit jaar ook de eerste MacBook Pro met deze schermtechniek. Digitimes beweert nu dat ook de MacBook Air mini-LED kijgt, al moeten we daar langer op wachten.



‘MacBook Air krijgt mini-LED in 2022’

De laatste tijd gingen de geruchten over mini-LED vooral over de krachtigste modellen van Apple’s line-up, maar hoe zit het met de andere modellen? Digitimes zegt nu dat mini-LED in 2022 naar de MacBook Air komt. Het is niet duidelijk of dit mini-LED model de huidige LED-versie vervangt of dat beide modellen naast elkaar bestaan. Meestal vervangt Apple bij de introductie van een nieuwe MacBook het voorgaande model.

Een MacBook Air met mini-LED is een aanvulling op het aanbod van dit jaar. Digitimes zegt dat zowel de 11- als 12,9-inch iPad Pro mini-LED krijgen. Wat betreft de MacBook Pro krijgt in ieder geval de 16-inch versie een nieuw mini-LED display. Hoe dat zit met de 13- en/of 14-inch MacBook Pro, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk brengt Apple dit jaar een high-end 14-inch MacBook Pro met M1-chip op de markt, maar of daar ook mini-LED in zit is nog de vraag. Apple-analist Ming-Chi Kuo beweerde eerder dat Apple in 2021 twee nieuwe MacBook Pro-modellen uit zou brengen.

De mini-LED-techniek zorgt voor een hogere helderheid, meer contrast en diepere zwarttinten. Dat betekent dus dat over de hele linie het beeldscherm een hogere kwaliteit heeft. In bepaalde opzichten lijkt mini-LED op OLED, met als voordeel dat mini-LED minder snel inbrandt en een stuk goedkoper is. Je ziet dan ook dat Apple OLED nu voor haar kleinste schermen gebruikt.