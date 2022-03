De MacBook Air 2022 krijgt een nieuw scherm, tot zover is wel duidelijk. Nu geeft een betrouwbare display-expert meer details over het scherm van de MacBook Air 2022. Volgens hem komt er geen mini-LED in, maar wordt het scherm wel wat groter.

Er gaan al heel lang geruchten over de MacBook Air 2022. Apple zou later dit jaar een compleet opnieuw ontworpen MacBook Air onthullen, met daarin een snellere M2-chip en een geheel nieuw design. Ook over het scherm zijn al een aantal geruchten geweest. Deze keer laat Ross Young, scherm-expert bij Display Supply Chain Consultants (DSCC), zich uit over het scherm van de nieuwe MacBook Air 2022. Daarbij is er zowel goed als minder goed nieuws.



Scherm MacBook Air 2022: iets groter, maar geen mini-LED

Het goede nieuws is dat het scherm volgens hem een fractie groter wordt. De huidige MacBook Air heeft een 13,3-inch display. Het nieuwe model krijgt een schermformaat van 13,6-inch. Dat is dus een fractie groter, wat mogelijk het gevolg is van dunnere schermranden. We denken niet dat de MacBook zelf door deze toename groter is dan voorheen. Het nieuwe schermformaat zal dan ook vooral het gevolg zijn van het nieuwe ontwerp. Of Apple dit iets grotere scherm ook gaat presenteren als een groot pluspunt, is daarom nog de vraag. Desalniettemin levert het je mogelijk wel iets meer schermruimte op, al weten we nog niks over de exacte resoluties en andere specs van het scherm.

and 2022 MacBook Air will increase from 13.3" to 13.6". — Ross Young (@DSCCRoss) March 25, 2022

Over specificaties gesproken: wat je niet hoeft te verwachten is een scherm van mini-LED. Dit komt omdat de MacBook Air goedkoper is dan bijvoorbeeld de MacBook Pro, waar wel een mini-LED display in zit. Of het scherm een notch heeft zoals de huidige MacBook Pro, weet Ross helaas niet.

“Grotere MacBook krijgt 15,2-inch display

Tot slot zegt hij ook nog iets over de aankomende 15-inch MacBook Air van 2023, waar sinds een paar dagen weer geruchten over zijn. Hij voegt eraan toe dat het gaat om een 15,2-inch display, wat een fractie kleiner is dan het oudere 15,5-inch formaat wat Apple tot 2019 bij de MacBook Pro gebruikte. Uit zijn tweet blijkt dat hij ook niet zeker weet hoe Apple dit model in de markt gaat zetten. Apple zou kunnen kiezen voor de naam MacBook Air, maar kan ook nog kiezen voor simpelweg MacBook. Apple-analist Ming-Chi Kuo neigt naar die laatste optie.