‘Nieuwe HomePod in 2022-2023’

Het gaat om een nieuwe versie van de slimme speaker, zegt analist Ming-Chi Kuo. Apple verkoopt nu de HomePod mini voor €109,- in Nederland en België en €99,- in veel andere Europese landen. Volgens Kuo wil Apple de volgende HomePod in het vierde kwartaal van 2022 of het eerste kwartaal van 2023 uitbrengen. Wat de uitvoering betreft kan het twee kanten op gaan. Het zou mogelijk gaan om een groter model dan de huidige HomePod mini. Apple verkocht al een grote HomePod voor meer dan €300,- maar die verkocht niet zo goed. Bij het nieuwe model ligt de prijs een stuk lager.



Een andere optie is dat Apple een nieuwe versie van de HomePod mini uitbrengt. Dit is echter een minder realistisch scenario aangezien er onlangs nog nieuwe kleuren zijn uitgekomen van de HomePod mini en er niet dringend behoefte is aan technische verbeteringen. Kuo belooft “niet veel innovatie in het hardwaredesign”, waarmee hij waarschijnlijk bedoelt dat het uiterlijk vrijwel hetzelfde blijft. Apple zou kleine details kunnen toevoegen, zoals een audio-uitgang of ondersteuning voor Bluetooth, zodat de speaker ook door Android -gebruikers wat beter te gebruiken is. Details hierover zijn nog niet bekend.

Kuo ziet slimme speakers als een onmisbaar onderdeel van het ecosysteem voor thuis, maar vindt dat Apple nog niet goed begrepen heeft hoe succesvol slimme speakers daarin kunnen zijn. Dit zou met name ermee te maken hebben dat Apple voor premium audio kiest, terwijl concurrenten als Google en Amazon tevreden zijn met middelmatig geluid. De kans is echter klein dat Apple een budgetspeaker uit brengt.