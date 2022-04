We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Man in the Arena: Tom Brady (S01)

Te zien bij: Disney+

Om terug te keren naar de Super Bowl, drijven Tom Brady en zijn teamgenoten, Tedy Bruschi en Mike Vrabel, elkaar voortdurend tot het uiterste van hun kunnen.

Single Drunk Female

Te zien bij: Disney+

Komische serie over een 28-jarige vrouw met een alcoholprobleem, die uit noodzaak weer bij haar moeder (Ally Sheedy uit The Breakfast Club) moet intrekken.

Return To Space

Te zien bij: Netflix

Elon Musk en SpaceX-technici beginnen aan een historische en revolutionaire ruimtevaartmissie: NASA-astronauten terugbrengen naar het internationale ruimtestation.

Dirty Lines (S01)

Te zien bij: Netflix

Komische dramaserie over de opkomst van sekslijnen, die zich afspeelt in het Amsterdam van de jaren tachtig. Na een aantal mislukte pogingen van jonge zakenman Frank Stigter om een eigen zaak te beginnen, ziet Frank zijn kans schoon als de nationale telefoonmaatschappij PTT betaalnummers op de markt gaat brengen. Met hulp van zijn broer en zus en enkele dubieuze investeerders begint hij het eerste telecom-seks bedrijf van Europa. Wat begint als een knullig geïmproviseerd experiment in de garage van hun ouders, ontwikkelt zich in razend tempo tot een miljoenenindustrie.

Elite (S05)

Te zien bij: Netflix

Het vijfde seizoen over leerlingen op de exclusieve school Las Encinas, waar jaloezie, wraak en verraad de hoofdrol spelen. De dood van Armando (Andres Velencoso) zorgt voor de nodige ophef. In dit vijfde seizoen zijn enkele nieuwe castleden toegevoegd, waaronder de Argentijnse actrice Valentina Zenere en de Braziliaanse acteur André Lamoglia. Ondertussen wordt er al gewerkt aan een zesde seizoen.

Tenet

Te zien bij: HBO Max

Was al eerder te zien bij andere streaming diensten, maar mocht je ‘m gemist hebben: hij is nu ook bij HBO Max. Een geheim agent strijdt tegen een gevaarlijke Russische oligarch die een derde wereldoorlog wil ontketenen. Slechts bewapend met één woord -Tenet- begeeft hij zich in de schemerwereld van de internationale spionage en zelfs buiten de normale tijd…

All the Old Knives

Te zien bij: Amazon Prime Video

Wanneer de CIA ontdekt dat één van haar agenten informatie heeft gelekt die aan meer dan 100 mensen het leven heeft gekost, krijgt oud-agent Henry Pelham (Chris Pine) de opdracht om de mol uit te roeien onder zijn voormalige collega’s op het bureau in Wenen. Zijn onderzoek brengt hem van Oostenrijk naar Engeland naar Californië, waar hij wordt herenigd met zijn voormalige collega en ex-minnares Celia Harrison (Thandiwe Newton). Het duo wordt gedwongen de grenzen tussen beroep en passie te vervagen in dit meeslepende verhaal over wereldwijde spionage, morele ambiguïteit en dodelijk verraad. De film is geregisseerd door de bejubelde Deense regisseur Janus Metz en geschreven door Olen Steinhauer.

In The Dark (S01 + (S02)

Te zien bij: Ziggo

Murphy, een blinde vrouw van in de twintig, gaat door het leven in een dronken waas. Ze heeft maar twee vrienden: Jess, haar verstandige kamergenote en Tyson, een drugsdealer die haar redde van een gewelddadige overval.

The King’s Man

Te zien bij: Pathé Thuis

Gesitueerd tijdens WO I, vertelt THE KING’S MAN het spannende ontstaan van Kingsman, ‘s werelds eerste onafhankelijke inlichtingendienst. Terwijl een bonte verzameling van tirannen en criminele meesterbreinen samenkomen om een oorlog te ontketenen die miljoenen mensen moet gaan uitroeien, haast één man zich om ze tegen te houden.

Sicario: Day of the Soldado

Te zien bij: Videoland

‘Soldado’ speelt zich af na de gebeurtenissen uit ‘Sicario’ en volgt infiltrant Alejandro Gillick en CIA-agent Matt Graver. De Mexicaanse drugsoorlog heeft zich verder verspreid waarbij terroristen over de Amerikaans-Mexicaanse grens verplaatst worden. Matt krijgt van hogerop de taak om in te grijpen.