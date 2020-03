Net als bij iOS en iPadOS, gaat Apple meteen een paar versies verder met tvOS 13.4. Apple test de beta van tvOS 13.4.5, waar vooral de focus komt te liggen op bugfixes en het verbeteren van de stabiliteit. Nieuwe functies verwachten we pas bij tvOS 14, die later dit jaar verschijnt. In dit artikel praten we je bij over de ontwikkelingen rondom de tvOS 13.4.5 beta.



Meest recente tvOS 13.4.5 beta

tvOS 13.4.5 Beta 1

31 maart 2020 – De eerste beta van tvOS 13.4.5 is beschikbaar. Apple gaat daarin weer nieuwe bugfixes testen in de hoop tvOS verder te optimaliseren en de beveiliging te verbeteren.

tvOS 13.4.5 beta downloaden

Ben je ontwikkelaar, dan kun je via de ontwikkelaarswebsite het benodigde betaprofiel downloaden en vervolgens de beta installeren. De tvOS 13.4 beta download is beschikbaar voor de Apple TV HD (voorheen Apple TV 4) en Apple TV 4K. Heb je eerder beta’s van tvOS 13 geïnstalleerd, dan kan het nodig zijn om eerst het betaprofiel daarvan te verwijderen, voordat je kunt doorgaan met deze nieuwe beta.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers en zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn tvOS 13.4.5 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de tvOS 13.4.5-beta’s:

tvOS 13.4.5 Beta 1: 31 maart 2020 (verschenen)

tvOS 13.4.5 definitief: april 2020 (verwacht)

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten.