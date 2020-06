WWDC 2020 is voorbij en dat betekent dat we kunnen terugblikken naar de aankondigingen die we wel en niet kregen. Er valt genoeg te ontdekken in de beta's, maar er waren toch ook een aantal verwachtingen voorafgaand aan WWDC, die niet uitkwamen.

Dit ontbrak op WWDC 2020

Apple’s WWDC 2020 liep in een sneltreinvaart alle productcategorieën langs. Maar er zijn ook veel dingen die niet ter sprake kwamen. Zo kregen Schermtijd en Augmented Reality de afgelopen jaren veel aandacht op het podium, maar dit jaar helemaal niet. Ook onderwerpen als Foto’s, Siri Shortcuts en de Bestanden-app kregen weinig aandacht. Maar er waren ook een aantal onderwerpen waar we helemaal niets over hoorden of die enorm tegenvielen.



#1 Geen hardware op WWDC 2020

Op een software-event verwacht je geen hardware-aankondigingen. Toch komt het vaak voor dat Apple tijdens WWDC het een en ander aankondigt, zoals nieuwe MacBooks. Dat gebeurde in 2020 niet. Het enige wat Apple qua hardware aankondigde was de Developer Transition Kit, een omgebouwde Mac mini om de overstap naar Apple Silicon makkelijker te maken – en die is niet eens te koop, maar wordt voor 500 dollar uitgeleend aan ontwikkelaars.

In onze WWDC 2020 verwachtingen gaven we al aan dat het accent vooral op software zou liggen. Maar met de overstap naar Apple Silicon hadden we toch wel gehoopt dat Apple alvast wat duidelijkheid zou geven welke iMac- en MacBook-modellen met ARM-processor eraan zitten te komen en welke nog een update met Intel-procesor krijgen.

Ook de andere hardware-productcategorieën sloeg Apple over. We zouden natuurlijk een half artikel kunnen vullen met een bespreking van onderstaande producten, maar omdat we er al regelmatig over gesproken hebben zetten we ze kortweg op een rijtje.

We kregen niet:

AirTag: een tracker om aan waardevolle spullen vast te maken

Vernieuwde Apple TV: een kleine update in hardware

Vernieuwde HomePod: kleiner en mogelijk ook goedkoper

AirPods Studio: over-the-ear hoofdtelefoon met premium functies

iMac 2020

MacBooks

… en uiteraard ook geen nieuwe iPhones en iPads, maar die werden ook eigenlijk helemaal niet verwacht.

Toch verwachten we nog steeds een iMac met 24-inch scherm en smallere randen, maar die komt waarschijnlijk later in 2020. Ook wat de andere producten betreft kunnen ze nog steeds voor 2020 op de planning staan. Maar het wordt dan wél een druk najaar!

#2 Kindermodus op Apple Watch

Er kwamen nieuwe wijzerplaten en we krijgen zelfs Siri Shortcuts op de Apple Watch. Maar wat niet werd aangekondigd was een soort schermtijd, ouderlijk toezicht of kindermodus voor Apple Watch. Er waren geruchten dat watchOS 7 een kindermodus zou bevatten, die de nadruk legt op de activiteitenringen en veel minder op productiviteit. Je zou als ouder ook allerlei zaken kunnen regelen, zoals meer nadruk leggen op bepaalde vormen van beweging in plaats van het verbranden van calorieën.

Maar dat kondigde Apple niet aan. Eén van de mogelijkheden is dat Apple wacht tot het najaar en gelijktijdig met de kindermodus ook meteen allerlei accessoires voor kinderen aankondigt, zoals speelse Disney-bandjes of misschien wel deze geribbelde bandjes – al hadden we dan liever een praktische oplossing in de vorm van afwasbaar imitatieleer gezien, in plaats van een dode koe. De horlogekast kan waarschijnlijk hetzelfde blijven, want 40mm past prima om een kinderpols. En ook de wijzerplaten zijn er al. Eventueel zou Apple dit najaar speciale Apple Watch-modellen van kunststof kunnen uitbrengen. Fitbit en Garmin brengen al langer speciale kindermodellen van hun fitnesstrackers uit.

Bekijk ook Opinie: Waarom het tijd is voor een Apple Watch voor kinderen Er komen steeds meer wearables voor kinderen, om ze te stimuleren meer te bewegen. Ook Apple kan daar zijn steentje aan bijdragen door een speciale Apple Watch voor kinderen te maken.

#3 Echte slaapanalyse voor Apple Watch

Jarenlang hebben we erom gevraagd, jarenlang gingen er geruchten. Maar wat Apple tijdens WWDC 2020 aankondigde was meer een uitbreiding van de Niet Storen-functie dan een echte slaapfunctie. Ik wil niet zien hoe lang ik in bed lig en hoeveel uren ik slaap, maar hoe diep mijn slaap is, of ik onrustig was en hoe alcohol, lang opblijven, bingewatchen en dergelijke mijn slaap beïnvloeden.

Wat Apple heeft gepresenteerd is meer een uitbreiding van de Bedtijdmodus (waarbij je toegangsscherm wordt gedimd) en de Bedtijd en Waakmelder (die je eraan herinneren om op tijd in bed te gaan liggen).

Het is alsof je moeder ‘s avonds over je schouder meekijkt: “Ga je wel op tijd naar bed? Geen enge films meer kijken hè!” Je kunt bijvoorbeeld instellen dat de Apple Watch 45 minuten voordat je naar bed gaat in een gedimde modus gaat. Je moet dan wat langer aan de Digital Crown draaien om nog apps te gebruiken. Dat zal je enigszins ontmoedigen om veel gebruik te maken van de Apple Watch. Je krijgt ook herinneringen om te gaan slapen en wordt gewekt op het juiste moment. Eigenlijk bestond dat allemaal al, maar nu is het verpakt in een slaapfunctie, die eigenlijk geen slaapfunctie is. Het is meer een gedragstrainer om je vaste gewoontes aan te leren. Over je slaapgedrag leer je vrijwel niets.

#4 Bloedzuurstofmeting op de Apple Watch

Er gaan al een tijdje geruchten dat Apple bloedzuurstof wil meten met de Apple Watch. De benodigde sensoren zitten al een aantal jaren in de hardware, alleen heeft Apple het nog niet geactiveerd. Er is dus geen nieuwe Apple Watch Series 6 voor nodig om het mogelijk te maken en het had een prima software-aankondiging op WWDC 2020 kunnen worden. In plaats daarvan kregen we nieuwe workouts, die bij veel mensen de indruk hebben gewekt dat ze er al lang in zaten (functionele training, core workout en dansen).



Bloedzuurstof bij Fitbit.

Echte gezondheidsfuncties? Nu we ons door de coronacrisis heen hebben geworsteld en ons wat meer bewust zijn van kuchjes en symptomen hadden we wel wat meer willen zien dan een timer om handen te wassen. In iOS 13.6 kun je binnenkort symptomen van ziektes vastleggen, maar we hadden het liever op het podium gezien als onderdeel van een groter pakket aan corona-functies.

Het is goed mogelijk dat Apple het meten van bloedzuurstof (SpO2) bewaart voor het najaar en dan alleen op de Apple Watch Series 6 activeert.

#5 Echt grote vernieuwingen voor iPad en Apple TV

De Apple TV komt er elk jaar vaak wat bekaaid af. Met één of twee nieuwe functies of een setje nieuwe screensavers moeten we vaak al tevreden zijn. Apple had daarom in 2020 een slimme truc bedacht: door alles rondom Apple TV, AirPod, HomeKit en HomePod op één hoop te vegen, leek het toch nog heel wat. De meest spannende functie voor Apple TV? Misschien dat je voortaan zelf het genre van je screensavers kunt kiezen…

Ook bij de iPad hadden we meer verwacht. Door de afsplitsing van iPadOS had Apple de mogelijkheid om veel nieuwe, iPad-specifieke functies te ontwikkelen. Maar de echte vernieuwing kwam eigenlijk dit voorjaar al, met iOS 13.4 en de mogelijkheid om trackpads en muizen te gebruiken. De aankondiging van het Magic Keyboard voor iPad en alle functies die met de trackpad samenhangen hebben nu geruisloos plaatsgevonden. We hadden daar op WWDC nog wel iets over willen zien. Toch is het ons gelukt om de beste iPadOS 14 functies voor je op een rijtje te zetten.

Bekijk ook Dit zijn volgens ons de beste functies in iPadOS 14 Apple heeft in iPadOS 14 speciale functies voor de iPad toegevoegd. Maar welke springen er nu echt uit? Vooral liefhebbers van de Apple Pencil komen aan hun trekken!

#6 Apple-dienstenbundel

Apple zet de afgelopen tijd in op abonnementen. Er zijn nu Apple-diensten voor muziek, films en tv-shows, games en nieuws. Maar daarmee is Apple niet de enige, want ook andere partijen bieden dergelijke diensten aan. Met alle diensten die een tientje per maand kosten ben je al snel handenvol geld kwijt. Een dienstenbundel van Apple zou dat kunnen oplossen: voor een lager bedrag per maand ben je in één keer klaar.

Helaas vond de aankondiging niet plaats op WWDC. Er sloop wel een glimp van Apple TV+ in met een trailer van Isaac Asimov’s Foundation, maar daar bleef het bij. Apple zou kunnen wachten tot dit najaar om de bundel gelijktijdig met een nieuwe Apple TV aan te kondigen.

Terugkijkend zijn de meeste WWDC 2020 verwachtingen toch wel uitgekomen. Er zijn alleen wat extraatjes die we graag hadden willen zien.

Bekijk ook Aftellen naar WWDC: dit zijn onze verwachtingen van de keynote Vandaag, op 22 juni, gaat de WWDC 2020 van start, maar wat kunnen we hiervan verwachten? In deze WWDC 2020 vooruitblik lees je onze verwachtingen voor deze speciale editie.

Wat Apple wél aankondigde lees je in onze WWDC 2020 samenvatting!

Bekijk ook Round-up: samenvatting van alle WWDC 2020-aankondigingen! Lees hier alle WWDC 2020 aankondigingen! Bekijk de keynote opnieuw, lees de complete WWDC 2020 samenvatting en stem op onze poll. Wat was jouw favoriete aankondiging?

Heb jij op WWDC 2020 nog dingen gemist waar je erg naar uitkeek? Dan horen we het graat in de reacties!