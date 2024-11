#5 China blijft problematisch

Apple had gehoopt dat de iPhone 16 had gezorgd voor een nieuwe verkoopboost in China. De afgelopen tijd verloor Apple marktaandeel in het immense land. Maar dat is niet gebeurd: de omzet op de Chinese markt is het afgelopen kwartaal zelfs licht gedaald, naar 15 miljard dollar. Apple heeft in het land behoorlijke concurrentie van lokale merken zoals Xiaomi en Huawei. Die brengen vaak smartphones uit die spectaculairder zijn, met functies die Apple pas over een paar jaar zou kunnen uitbrengen. Analisten hadden verwacht dat de iPhone 16 toch goed was verkocht in China, maar dat blijkt niet het geval.