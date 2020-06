Voorafgaand aan WWDC heeft Bloomberg nog even alle geruchten op een rijtje gezet. Een vernieuwde HomePod en Apple TV hoeven we in ieder geval niet direct te verwachten, want die komen later dit jaar, aldus Bloomberg.

HomePod en Apple TV later dit jaar

De site zet alle verwachtingen rondom WWDC 2020 nog eens op een rijtje, met bijvoorbeeld nieuwe wijzerplaten voor de Apple Watch, een kindermodus en slaapanalyse. Maar wellicht interessanter is te lezen wat we nog niet zullen krijgen tijdens WWDC. Het gaat dan om een nieuwe HomePod-speaker en de volgende Apple TV. De HomePod krijgt enkele nieuwe functies, zoals de mogelijkheid om muziekdiensten van derden af te spelen. Denk daarbij aan Spotify, een aanbieder waarmee Apple in de clinch ligt. Er komt ook een kleiner model HomePod aan, maar dat is later dit jaar pas aan de orde. Datzelfde geldt voor de Apple TV: er is nieuwe hardware onderweg, maar dat kan nog wel even duren.



Apple zal de overstap van Intel- naar ARM-chips aankondigen voor de Mac. Daarnaast zal macOS het gemakkelijker maken om iOS-apps naar de desktop te brengen. Zo zou de Berichten-app op de Mac meer functies krijgen, die je nu ook al in de iOS-versie vindt. De nadruk zal vooral op software liggen – zoals gebruikelijk tijdens WWDC. Denk daarbij aan CarKey voor iOS. Apple heeft overwogen om je zelf de standaardapps in iOS te laten kiezen, al is het nog de vraag of dat daadwerkelijk gaat gebeuren.

Het is zeer de vraag is of Apple het ongenoegen van ontwikkelaars ter sprake gaat brengen, of iets gaat aankondigen om de gemoederen te bedaren. De afgelopen weken is er kritiek van ontwikkelaars, die vinden dat Apple te machtig is en te veel geld vraagt.

‘iOS 14 wordt stabieler’

Apple zou voor iOS het proces om software te testen hebben verbeterd, zodat alles stabieler is en minder bugs bevat. Vorig jaar deden zich bij iOS 13 nogal wat problemen voor. Ook interessant is dat de software-updates alvast voorbereidingen bevatten voor een aantal hardwareproducten die we later dit jaar kunnen verwachten, zoals een nieuwe Apple Watch, vier iPhones, een nieuwe HomePod en Apple TV, plus updates voor de iMac en MacBook Pro. Apple zou plannen hebben om een eigen hoofdtelefoon uit te brengen en een tracker om spullen terug te vinden, de zogenaamde AirPods Studio en de AirTag.

WWDC 2020 gaat op maandag 19:00 uur van start met de keynote. iCulture is natuurlijk van de partij en voorziet je van al het nieuws en details, via de app, website en Twitter (@iCulture). De rest van de week duiken we in de vele beta’s om de nieuwe functies zelf te kunnen testen en te vertellen hoe ze precies werken.

Lees over onze WWDC 2020-verwachtingen en over het programma van WWDC 2020.