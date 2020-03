Apple heeft, als we de geruchten mogen geloven, flink wat nieuwe producten in de pijplijn. In ons eerdere artikel met verwachtingen voor Apple’s maart-aankondigingen kon je al lezen over de nieuwe iPad Pro, iPhone SE 2 en meer. Nu stelt het Twitter-account @coiiiiiiiin dat ook de Mac-desktops vernieuwd worden.



‘Nieuwe iMac en Mac mini op komst’

Normaal gesproken nemen we een anoniem Twitter-account niet al te serieus, maar deze bron heeft het afgelopen al meermaals vroegtijdig nieuwe informatie naar buiten gebracht. Zo verklapte hij al begin maart dat er een nieuwe 10,2- én 10,5-inch iPad aangekondigd zou worden, wat later de iPad Air 2019 en iPad 2019 bleken. Ook de naam van de iPhone 11 Pro wist hij vroegtijdig te onthullen. Nu laat hij in een cryptische tweet weten dat er binnenkort een nieuwe iMac en Mac mini onthuld worden.

iMac/Mac mini 🔜 — CoinX (@coiiiiiiiin) March 4, 2020

De bron achter het account is kort maar krachtig. Verdere informatie over wat er in deze modellen vernieuwd gaat worden, is nog de vraag. De iMac heeft al sinds 2012 hetzelfde design, terwijl de Mac mini eind 2018 nog vernieuwd werd. Een update met betere specificaties ligt lijkt een zekerheid, maar of de iMac ook een grotere vernieuwing krijgt, is nog maar de vraag. Een jaar geleden kreeg de iMac nog een update met betere specificaties, maar verder bleef het apparaat nagenoeg ongewijzigd. Het account verklapt ook nog dat de iPad een nieuwe camera krijgt, maar dat mag met de vele geruchten hierover geen verrassing meer zijn.

Nog deze maand aankondigingen verwacht

Hoe Apple de nieuwe producten gaat aankondigen, is nog een verrassing. De kans op een traditioneel event op het podium lijkt door de opkomst van het coronavirus steeds kleiner. We denken dan ook eerder dat Apple nieuwe producten aankondigt met losse persberichten, zoals ze vorig jaar ook deden.