‘Apple Watch kan binnenkort zuurstofgehalte in bloed meten’

Bloedzuurstof meten met Apple Watch

De nieuwe gezondheidsfuncties worden waarschijnlijk dit najaar uitgerold in het nieuwste model, de Apple Watch Series 6. De zuurstofsaturatie, oftewel zuurstofverzadiging, is de waarde die aangeeft hoeveel procent van het hemoglobine in de rode bloedcellen in het slagaderlijke bloed zuurstof heeft gebonden. In de slagaders moet dat bij een gezonde persoon 95 tot 100% te zijn. Als het zuurstofgehalte te laag wordt, kan dit leiden tot hartklachten en zelfs een hartstilstand.



De technologie voor het meten van het bloedzuurstofgehalte zat in feite al in eerdere modellen van de Apple Watch, maar het was nog niet geactiveerd. Bij de Apple Watch Series 6 zou het standaard ingeschakeld kunnen zijn. Er zijn al speciale meters om je bloedzuurstofgehalte te meten. Die draag je op je vingertop, maar meestal zijn ze nogal groot en onhandig. Concurrent Fitbit meet sinds kort al het bloedzuurstofgehalte.

Net als bij meldingen voor onregelmatige hartslag krijg je bij een te laag zuurstofgehalte een melding op je Apple Watch. Je kan er dan voor kiezen om een arts te raadplegen. Uit codefragment van iOS 14 blijkt bovendien dat er een verbeterde versie van de ECG-meting aankomt. Sinds de Apple Watch Series 4 kun je een hartfilmpje of elektrocardiogram (ECG) laten maken voor je vinger Digital Crown. Helemaal perfect is dit nog niet. Als je hartslag te hoog is (tussen 100 en 120), zal de meting niet betrouwbaar zijn. De verbeterde ECG-functie is geschikt voor een bredere reeks hartslagwaarden. Ook dit zal naar verwachting in watchOS 7 zitten, al is nog onduidelijk of je hiervoor de nieuwste Apple Watch nodig hebt.

Verder zou Apple nog steeds werken aan slaapfuncties. De Apple Watch wordt steeds meer gepositioneerd als een gezondheidsaccessoire. Nieuwe functies hebben meestal te maken met het sneller detecteren van mogelijke ziektes en noodsituaties, zoals de valdetectie. Er zijn dan ook regelmatig verhalen van mensen die dankzij de Apple Watch vroegtijdig een medische afwijking wisten op te sporen en daardoor tijdig een arts konden raadplegen.