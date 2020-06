Kuo: ‘iPhone 12 wordt zonder oplader en oortjes geleverd’

Apple zal voortaan de stroomadapter en EarPods los verkopen, stelt analist Ming-Chi Kuo. Beide accessoires zullen niet meer in de doos zitten. Dit zou te maken hebben met kostenverschuivingen. In de nieuwe iPads zit wel een 20 Watt-oplader.

‘iPhone 12 zonder oplader en oortjes’

De ondersteuning voor 5G in de iPhone 12 brengt extra kosten met zich mee en omdat te compenseren zou Apple de minder noodzakelijke accessoires achterwege willen laten. Apple wil dezelfde prijs blijven hanteren als de iPhone 11, meent Kuo. Daarnaast is het milieuonvriendelijk om steeds opladers en oortjes mee te leveren, terwijl mensen die toch niet altijd gebruiken. De Lightning-kabel om via een USB-aansluiting op te laden blijft wel gewoon in de doos zitten.



20 Watt-oplader voor iPads

Kuo schrijft dit in een notitie aan investeerders. Daarin meldt hij ook dat er twee nieuwe iPads aan zitten te komen, die beide geleverd worden met een nieuwe 20 Watt-adapter. Het gaat om een 10.8-inch iPad die in de tweede helft van 2020 uitkomt. Deze wordt gevolgd door een iPad mini in de eerste helft van 2021, met een schermformaat tussen 8,5 en 9 inch. Eerder dit jaar meldde Kuo dit ook al en hij is er nog steeds zeker van.

Bij de 10,8-inch iPad zal het vermoedelijk gaan om een iPad Air, die voortaan een USB-C-aansluiting krijgt, vergelijkbaar met de iPad Pro. De benodigde oplader gaat in het derde kwartaal van 2020 in massaproductie. De huidige iPads zullen met de 12 Watt-adapter worden geleverd, totdat het ze over “9 tot 12 maanden” uit productie gaan.

Gunstig voor AirPods en draadloze opladers

Dat Apple stopt met een oplader zal volgens Kuo een boost geven aan de verkoop van draadloze opladers. Zelf gaat Apple die niet meeleveren in de doos, al zijn de kosten niet eens meer zo hoog. IKEA verkoopt een draadloze oplader van 5 euro, die bij veel mensen al in huis ligt. Het feit dat er geen oortjes meegeleverd worden zal volgens Kuo tot gevolg hebben dat meer mensen AirPods kopen.