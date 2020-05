Nieuwe leren Apple Watch-bandjes gelekt

Apple zou zijn overgestapt naar een nieuwe fabrikant in Vietnam, die de bandjes produceert. Die fabrikant lijkt de boodschap dat Apple graag geheimzinnigheid nastreeft, nog niet te hebben ontvangen. Na de gelekte foto’s is er nu ook een hands-on video van de Vietnamese site Tinhte, die in het verleden wel vaker producten heeft laten uitlekken. De Apple Watch-bandjes zijn te zien in de kleuren rood, felroze, blauw, zwart en bruin. Sommige bandjes hebben een contrasterende band aan de zijkant.



De bandjes hebben een soort gewatteerde bubbels. Er is nogal een verschil met de huidige Leather Loop, die momenteel alleen voor de 44mm Apple Watch verkrijgbaar is en 99 euro kost. De huidige bandjes zien er verfijnder uit en hebben ribbels die over de hele breedte lopen. De nieuw ontdekte bandjes hebben bubbels die niet tot de rand toe lopen. Aan de binnenkant staat het logo van echt leer met de tekst ‘Natural leather’ om duidelijk te maken dat er een koe aan te pas is gekomen.

De nieuwe foto’s en de video geven een betere indruk wat we kunnen verwachten. Het armbandje sluit met magneten, maar er is geen sprake van een lus, zoals bij het huidige model. De gelekte foto’s wekken de indruk dat de bandjes beschikbaar komen voor 40mm en 44mm, terwijl de huidige bandjes alleen voor 44mm verkrijgbaar zijn.

Aanvankelijk werd gedacht dat het een vervanger zou zijn voor de huidige bandjes, maar ondertussen lijkt het er steeds meer op dat dit een nieuwe variant wordt. Het zou kunnen gaan om een goedkopere variant van de lederen bandjes. Ze zien er iets sportiever en minder formeel uit. Ook zouden ze waterbestendig zijn, al is dat bij leder niet gebruikelijk.

Wanneer deze nieuwe Apple Watch-bandjes aangekondigd gaan worden is nog even de vraag. Gezien het feit dat ze nu al klaar zijn, zou Apple ze tijdens WWDC 2020 aan kunnen kondigen. Meestal brengt Apple in juni nieuwe bandjes in zomerkleuren uit. Het is ook mogelijk dat Apple wacht tot de aankondiging van de Apple Watch Series 6 in september.

Zie jij deze nieuwe bandjes zitten? Of heb je liever het model dat Apple momenteel verkoopt?

We hebben een overzicht van alle officiële Apple Watch-bandjes en bovendien hebben we onlangs een round-up gemaakt van Pride Apple Watch-bandjes door de jaren heen.