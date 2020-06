De beste iPadOS 14-functies

Vorig jaar heeft Apple iPadOS afgesplitst van iOS, zodat er meer functies speciaal voor de iPad ontwikkeld konden worden. Helaas valt het aantal iPad-specifieke vernieuwingen wat tegen. Als je van tekenen en schrijven op de iPad houdt, Nu Apple iPadOS heeft afgesplitst van iOS had je misschien heel wat speciale functies voor de iPad verwacht. Dat gebeurt echter niet. Eigenlijk heeft Apple de grootste vernieuwingen voor de iPad al eerder dit jaar uitgebracht, met de release van iPadOS 13.4 toen het Magic Keyboard voor iPad beschikbaar kwam en er ondersteuning voor muis en trackpad werd toegevoegd. In iPadOS 14 voegt Apple daar een aantal handigheidjes aan toe, met handschriftherkenning als de enige écht grote functie. Toch zitten er nog wel wat leuke toevoegingen in, die we hieronder met je langslopen. Maar eerst…

Dit ontbreekt in iPadOS 14

Laten we beginnen met het slechte nieuws, want dan zijn we daar maar vanaf. Er zijn drie vernieuwingen die je wel in iOS 14 vindt, maar helaas niet in iPadOS 14. Het gaat om de volgende functies:

Op de iPad vind je widgets alleen in de zijbalk, waar ze altijd al te vinden waren. Je kunt geen blokken met verschillende widgets op het beginscherm zetten. Ook worden je apps niet automatisch geordend in de Appbibliotheek (App Library) en kun je geen alfabetische lijst van je apps opvragen. We vinden dit jammer, want al deze functies zouden ook op de iPad erg van pas zijn gekomen.

#1 Zijbalk in apps

Veel apps hadden zelf al een zijbalk in hun app ingebouwd, maar in iPadOS 14 neemt Apple daarin nu zelf het voortouw. Apps op de iPad krijgen een iets ander design, met een zijbalk, werkbalken en uitklapmenu’s. Daarmee gaan ze meer op desktopapps lijken. Het interessante is natuurlijk dat apps in macOS Big Sur veel meer op iPad-apps gaan lijken, zodat de twee platformen meer naar elkaar toe groeien.

Apple’s eigen apps zoals Foto’s, Muziek, Dictafoon, Muziek, Agenda, Notities, Mail, Bestanden en Contacten hebben zijbalken die je kunt in- en uitklappen. Hiervoor is een klein icoontje rechtsboven aanwezig. Ook op andere punten doen iPad-apps nu meer aan de Mac denken, bijvoorbeeld bij het kiezen van een emoji.

#2 Handschriftfuncties

Apple legt in iPadOS 14 sterke nadruk op handgeschreven tekst. Er is handschriftherkenning en je kunt makkelijk handgeschreven tekst selecteren, kopiëren en plakken. Ook het invoegen van een witregel of het omzetten van handschrift naar getypte tekst is een fluitje van een cent – mits je een leesbaar handschrift hebt. In ons artikel over handschriftfuncties op de iPad vertellen we er meer over. Ook over de Scribble-functie, die in het Nederlands Schrijven heet.

#3 Compacte Siri-, telefoon- en zoekfunctie

Bij het zoeken met Spotlight wordt niet meer het hele scherm in beslag genomen en ook bij een binnenkomend telefoontje wordt niet meer alles geblokkeerd. Apple heeft een compactere weergave gemaakt voor het zoekvak, belknoppen en Siri-spraakopdrachten.

Op de iPad lijkt de zoekfunctie ook meer op die van de Mac. Je kunt overal beginnen te zoeken: vanaf het beginscherm of binnen een app. Ook worden de resultaten duidelijker gepresenteerd, krijg je suggesties en kun je snel apps opstarten vanuit de lijst. Je kunt via de zoekfunctie ook makkelijker mensen bellen. Siri heeft volgens Apple 20x meer feitenkennis dan drie jaar geleden.

#4 Energiebesparingsmodus voor iPad

Je bent lekker bezig op de iPad en wilt nog net even dat leuke spelletje afmaken, maar de batterij is bijna leeg. In dat geval kun je de Energiebesparingsmodus inschakelen. Deze vind je al een paar jaar op de iPhone en zorgt ervoor dat allerlei achtergrondtaken en bepaalde visuele effecten worden uitgeschakeld. Op de iPhone kun je het inschakelen via het Bedieningspaneel, de Instellingen-app en Siri, maar op de iPad ontbreken de zichtbare schakelaars. Je kunt het echter wel inschakelen met Siri.



Afbeelding via 9to5Mac

Zet je de Energiebesparingsmodus op iPad aan, dan zal het apparaat na 2 minuten altijd in slaapstand gaan. Ook wordt het batterij-icoontje geel, zoals gebruikelijk. Of dit een officiële functie in iPadOS 14 wordt is nog even de vraag. Apple kan het nog verwijderen uit de beta. Het feit dat er geen schakelaar voor aanwezig is, kan erop duiden dat de functie ongemerkt in iPadOS geslopen is. Bovendien kregen we met in de Nederlandse Siri niet werkend.

#5 ARKit 4 op de iPad

De iPad is bij uitstek het apparaat waarop je augmented reality zou willen gebruiken. Met de komst van ARKit 4 krijgen ontwikkelaars er veel meer mogelijkheden bij, die je terug gaat zien in iPadOS 14. ARKit 4 zit vol met nieuwe API’s voor onder andere diepte, locatie-ankers, verbeterde gezichtstracking en video-texturen. Daarmee legt Apple de basis voor een virtuele wereld vol met geanimeerde, interactieve 3D-ojecten.

Met locatieankers kun je een AR-model vastzetten op een specifieke plek in de werkelijke wereld, op basis van lengte- en breedtegraad en hoogte. Dit is bijvoorbeeld handig bij bezienswaardigheden of virtuele kunstwerken. Apple’s voorbeeld is het Ferry Building in San Francisco, dat uiteraard altijd op dezelfde plek staat.

Met de Depth API en LiDAR kan Apple snel de diepte in een bepaalde scene vaststellen. In plaats van het scannen van de omgeving met de camera kan LiDAR meteen virtuele objecten in een AR-omgeving plaatsen. Er zitten nog meer handig verbeteringen in ARKit 4, waarvan we de impact pas over een tijdje gaan zien.

Apple’s #WWDC20 presentation of #ARKit4 casually mentions that Apple Maps has a localization map that can accurately position your iPhone using the camera and machine learning. https://t.co/dM7flEOBR6 — Daniel Eran Dilger (@DanielEran) June 25, 2020

Apple heeft ook het detecteren van hand- en lichaamsbewegingen toegevoegd aan het Vision-raamwerk, zodat volledige bewegingen van het lichaam te zien zijn. Dit kan van pas komen in fitness-apps, om te controleren of je een oefening wel goed uitvoert.

#6 Safari-verbeteringen

Safari heeft een aantal verbeteringen gekregen, waar je zowel op iPhone als iPad van gaat genieten. Daarnaast is Safari op de Mac verbeterd, met onder andere de ondersteuning voor extensies van meer browsers. De browser is op de iPad sneller en is makkelijker te navigeren. Je ziet meer tabbladen dankzij het meer gestroomlijnde designs en actieve tabs zijn niet langer leeg.



Tijdens het bekijken van een website kun je snel even iets aan Siri vragen

In iPadOS 14 krijg je standaard de favicons te zien, zodat je makkelijk tussen tabbladen kunt wisselen. Verder kun je complete webpagina’s met één schermtik vertalen. Helaas werkt dit alleen in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Chinees, Russisch en Braziliaans-Portugees. Je krijgt voortaan een waarschuwing als één van je wachtwoorden mogelijk in verkeerde handen is gevallen. Je kunt dan je wachtwoord wijzigen of overstappen naar Sign in with Apple. Intelligent Tracking Prevention moet voorkomen dat je gevolgd wordt door websites.

#7 Woning-app op iPad

Apple heeft in de Woning-app een aantal aanpassingen gedaan om alles makkelijker te bedienen, zowel op de iPhone als op de iPad. De Woning-app geeft suggesties voor nieuwe te automatiseren scenes, en geeft ook suggesties voor automatiseringen als je een nieuw HomeKit-accessoire toevoegt. Voeg je bijvoorbeeld kleurlampen toe, dan stelt HomeKit voor om een scene te maken waarbij de lampen van kleur veranderen in de loop van de dag. Dit is te danken aan een nieuwe functie Adaptive Lighting.

Ook zet de Woning-app de accessoires die aandacht vereisen bovenaan de lijst. Staat bijvoorbeeld een raam of deur open, dan verschijnt deze bovenaan de lijst.

Voor camera’s en deurbellen met HomeKit is er nu gezichtsherkenning. Ze herkennen automatisch mensen die in de Foto’s-app zijn herkend. Je kunt instellen dat je een melding krijgt als deze persoon aan de deur staat. Ook kun je activiteitenzones instellen, zodat je alleen notificaties krijgt als er in een bepaald gebied iets gebeurt. Een druk bewandelde stoep naast het huis wordt dan genegeerd en er wordt alleen gekeken naar wat er op jouw tuinpad loopt. Dit is bovendien beter voor de privacy van voorbijgangers. Meer over de verbeteringen in HomeKit-camera’s lees je in onderstaande round-up.

#8 Verbeteringen voor de Muziek-app

Apple voegde in iPadOS 13 al de mogelijkheid toe om meerdere vensters van dezelfde app te openen. Zo kun je meerdere Safari-vensters naast elkaar open. In iPadOS 14 krijgt de Muziek-app ook die mogelijkheid. Je kunt dus twee vensters naast elkaar zetten. Dit kan handig zijn als je wilt meezingen. In het ene venster bekijk je de songtekst, terwijl je in een ander venster alvast op zoek gaat naar het volgende nummer om te kunnen meezingen.

De Muziek-app heeft op de iPad geen knoppen meer onder het scherm. In plaats daarvan is er een zijbalk voor alle functies. Wat ook is verdwenen in de sectie ‘Voor Jou’. Deze heeft een naamsverandering gekregen naar ‘Luister nu’. Je vindt hier muziek, artiesten en afspeellijsten die je misschien nog niet kende, maar die wel passen bij jouw muzikale smaak. Tijdens het luisteren leert Apple Music je smaak steeds beter kennen.

Ook nieuw is Autoplay: als je aan het einde van een afspeellijst bent belandt vindt Autoplay soortgelijke nummers zodat de muziek blijft doorspelen. Spotify had dit al. De verbeterde zoekfunctie geeft suggesties op basis van genre, stemming en activiteit. Je krijgt de suggesties terwijl je typt, zodat je precies vindt wat je zoekt. Ook kun je de zoekresultaten snel filteren.

#9 Emoji pop-up

Gebruik je een extern toetsenbordje op de iPad, zoals een toetsenbordhoes, dan kun je voortaan emoji invoeren via een pop-over. Dit werkt op een soortgelijke manier als op de Mac. Helaas bevat dit vak geen zoekvak, zoals op de iPhone, dus je zult handmatig naar de juiste emoji moeten zoeken.

Nog veel meer functies

Uiteraard vind je in iPadOS 14 ook heel veel functies die je ook in iOS 14 tegenkomt. Bekijk ons overzicht van de meest interessante iOS 14 functies om te zien wat je nog meer te wachten staat! Behalve dan de functies die niet in iPadOS te vinden zijn, zoals Appbibliotheek en widgets op het beginscherm.

Meer over iPadOS 14

iPadOS 14 is de aankomende grote update voor de iPad. Wil je meer weten over de vernieuwingen, bekijk dan onze round-up van iPadOS 14. Wil je weten of jouw iPad geschikt is voor iPadOS 14, dan vind je in ons artikel het antwoord. De iPadOS 14 datum staat gepland voor het najaar. Wel is de iPadOS 14 beta nu beschikbaar.

Welke functies van iPadOS 14 vind jij het meest interessant?