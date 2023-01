Het nieuwe jaar is begonnen en zoals gebruikelijk is het dan tijd om vooruit te kijken. Dankij geruchten krijgen we alweer een iets beter beeld wat Apple dit jaar gepland heeft. Naar welk nieuw of vernieuwd Apple-product kijk jij het meest uit? Je mag er drie kiezen in onze poll!

Onlangs hebben we op iCulture al alle aankomende Apple-producten van 2023 op een rij gezet, zodat je een goed idee hebt wat je dit jaar allemaal kunt verwachten. Het lijkt erop dat 2023 een wat ongebruikelijk jaar wordt: Apple zet alles op alles om de Reality Pro-headset en het bijbehorende xrOS succesvol in de markt te zetten, met alle verrassingen die daar verder nog bij horen. Misschien bouwt Apple wel aan een eigen metaverse, die we voor het gemak Appleverse noemen. Maar misschien zit jij hier nog helemaal niet op de wachten en heb je gewoon een nieuwe MacBook nodig. Laat het weten in de poll hieronder.



Naar wat van Apple kijk jij in 2023 het meest uit?

Of je nu met ongeduld aan het wachten bent op een nieuwe iPhone, van plan bent om je eerste MacBook te kopen of niet kan wachten totdat Apple haar nieuwe AR/VR-bril uitbrengt: er is genoeg om naar uit te kijken. In onze poll kun je drie favorieten aangeven.

Directe link naar de poll

Onthoud dat sommige producten in deze poll nog niet officieel aangekondigd zijn en mogelijk uitgesteld kunnen worden. Vooral de release van Apple’s AR-bril is onzeker, al zijn er steeds meer aanwijzigingen dat ‘ie in 2023 toch echt wordt onthuld.

Om je keuze wat gemakkelijker te maken hebben we in de nieuwste aflevering van de iCulture Podcast besproken wat Apple dit jaar allemaal zoal uit gaat brengen en waar we naar uit kijken. Lees ook: Apple-producten in 2023: dit zijn onze verwachtingen voor dit jaar.