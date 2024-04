Drie jaar nadat Apple het ontwikkelaarsaccount van Epic Games opschortte, is er goed nieuws voor fans van Fortnite. De game keert terug in de eigen Epic Games Store. Langzamerhand komen daarover meer details naar buiten.

Na jaren geruzie zullen Apple en Epic toch met elkaar verder moeten. Apple moest onder druk van de EU het developeraccount aan Epic teruggeven en het gamebedrijf is nu van plan een eigen Epic Games Store te openen op iOS en Android. Epic is van plan om in de EU een eigen Epic Games Store te openen voor iOS en Android. Daarmee wordt het mogelijk om Fortnite en andere games weer terug te brengen op de iPhone en iPad.

Update 29 april 2024: Fortnite kom took terug op de iPad Na het nieuws dat de EU besloten heeft dat de iPad en iPadOS een poortwachter is, laat Fortnite-ontwikkelaar Epic Games weten dat de game ook terug komt naar de iPad. Eerder dit jaar liet het bedrijf al weten dat Fortnite terug komt naar de iPhone, via de Epic Games Store. Dit wordt een alternatieve appmarktplaats, dus Fortnite verschijnt niet in de gewone App Store. De Epic Games Store komt dus ook naar de iPad, ergens later dit jaar. De iPhone-versie staat ook nog steeds op de planning, om "binnenkort" uitgebracht te worden.

Update 21 maart 2024: Epic vraagt 12% commissie Epic heeft enkele details onthuld over de aankomende Epic Games Store, die in de EU zal worden opgetuigd. Dit gebeurde tijdens de Game Developers Conference. De Epic Games Store moet tegen einde van 2024 operationeel zijn. Ook externe ontwikkelaars hebben daarbij de mogelijkheid om hun game via de Epic Games Store aan te bieden. De voorwaarden zijn daarbij identiek aan de Epic Games Store op de PC. Zo zal het bedrijf 12% commissie innen op alle verkopen via de Epic Games Store. De eerste zes maanden mogen ontwikkelaars alle inkomsten zelf houden, daarna zullen ze moeten betalen. "Mobiele ontwikkelaars profiteren van dezelfde eerlijke voorwaarden als op EGS voor pc: 88/12 omzetaandeel", zo legde het bedrijf uit aan het publiek. "Ontwikkelaars betalen Epic niets voor het distribueren van gratis apps. Als ontwikkelaars in-app aankopen aanbieden, kunnen ze ervoor kiezen om ofwel ons betalingsverwerkingssysteem te gebruiken met het 88/12-inkomstenaandeel of een betalingsverwerker van derden te gebruiken en 100% van die inkomsten te houden, net zoals ze nu doen." Daarmee verschillen de kosten niet eens zoveel van Apple: daar betalen kleine ontwikkelaars een commissie van 10% plus 3% als ze gebruik willen maken van het betaalsysteem van Apple. Het grootste verschil bij Epic is dat ontwikkelaars er ook voor kunnen kiezen om hun in-app betalingen helemaal zelf af te handelen. Update 8 maart: Epic krijgt developeraccount terug Dat ging snel! Apple is van koers veranderd en heeft het ontwikkelaarsaccount van Epic weer geactiveerd. Epic heeft beloofd de App Store-regels en het DMA-beleid van Apple niet te overtreden. Apple meldt in een verklaring: Na gesprekken met Epic hebben ze toegezegd zich aan de regels te zullen houden, inclusief ons [Digital Markets Act] beleid. Als gevolg hiervan heeft Epic Sweden AB toestemming gekregen om de ontwikkelaarsovereenkomst opnieuw te ondertekenen en is het bedrijf toegelaten tot het Apple Developer Program. Ook Epic bevestigt dat het account weer beschikbaar is en dat het zal worden gebruikt om een third party appwinkel in te richten in de EU. Dit was de verklaring van Epic: Apple heeft ons verteld en toegezegd aan de Europese Commissie dat ze ons ontwikkelaarsaccount zullen herstellen. Dit is een sterk signaal aan ontwikkelaars dat de Europese Commissie snel zal handelen om de wet op de digitale markten te handhaven en gatekeepers verantwoordelijk te houden. We gaan door zoals gepland om de Epic Games Store te lanceren en Fortnite terug te brengen naar iOS in Europa. En nu door! Epic had na het offline halen van het ontwikkelaarsaccount meteen contact opgenomen met de Europese Unie. Een EU-ambtenaar gaf aan dat er prioriteit zal worden gegeven aan dergelijke zaken.

Update 7 maart 2024: Apple pakt developeraccount af Het lijkt erop dat Epic Games toch niet zo snel aan de slag kan gaan met een eigen appwinkel. Apple heeft het developeraccount van Epic Games Sweden weggehaald. Volgens Apple is Epic Games niet te vertrouwen, zo blijkt uit correspondentie met Phil Schiller. De aanleiding zou een boos bericht van CEO Sweeney op X zijn geweest. "Vertel ons in duidelijke bewoordingen waarom we Epic deze keer moeten vertrouwen", vraagt Schiller zich af. Sweeney reageerde meteen, maar dat was volgens Apple "onvoldoende en ongeloofwaardig". Epic heeft de Europese Commissie op de hoogte gesteld en zij hebben nu opheldering bij Apple gevraagd. We wachten de verdere ontwikkelingen af.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

Hieronder lees je ons eerdere artikel van 17 februari 2024.

Eigen Epic gamestore

De komst van een Epic Games Store is een gevolg van de nieuwe regelgeving in de EU. Daardoor mogen aanbieders een eigen appwinkel openen met een eigen betaalmethode. Apple hief het developeraccount van Epic Games in augustus 2020 op, nadat het bedrijf meerdere App Store-regels had overtreden. Daarna volgde een jarenlange juridische strijd. Apple wilde ook het developeraccount voor de Unreal Engine verwijderen, maar een rechter stak daar een stokje voor. Het zou namelijk schadelijke gevolgen hebben voor gebruikers, omdat veel games afhankelijk zijn van deze engine.

Eerder was al duidelijk dat Fortnite weer naar de iPhone zou komen, via de Epic Games Store.

Eerder was al duidelijk dat Fortnite weer naar de iPhone zou komen, via de Epic Games Store.

Nu de Digital Markets Act binnenkort van kracht wordt in de EU kan Apple geen voet meer dwars zetten. In een aankondiging zegt Epic Games: “We hebben ons Apple Developer Account ontvangen en beginnen binnenkort met de ontwikkeling van de Epic Games Store op iOS dankzij de nieuwe Digital Markets Act”. Het plan is om in 2024 een eigen marktplaats voor apps te starten. De mobiele Epic Games Store en Fortnite zullen in Europa vanuit Zweden worden geëxploiteerd, waar het bedrijf drie gamestudio’s en meer dan zestig medewerkers heeft. Een exacte datum voor de terugkeer van de game is nog niet genoemd.

Overigens is Epic CEO Tim Sweeney nog steeds niet helemaal tevreden met de gang van zaken. Hij omschrijft Apple’s openstelling voor appwinkels van derden als “nog meer rotzooi” en een “nieuwe horrorshow”. Hij vindt dat Apple op een slinkse manier probeert aan de regels te voldoen, op een manier die eigenlijk kwaadaardig is. Het gevolg van die aanpassingen is dat Apple waarschijnlijk minder geld van ontwikkelaars zal ontvangen, omdat het hen niet langer kan verbieden gebruikers door te sturen naar betalingsoplossingen van derden. Wel hoopt Apple een vergoeding van 50 cent per installatie te kunnen vangen voor apps die goed zijn voor meer dan 1 miljoen installaties per jaar.

Het conflict tussen Apple en Fortnite-maker Epic Games is voorbij. Apple had uitstel gekregen om de App Store open te stellen voor andere betaalmethoden en tekende beroep aan. Maar het Hooggerechtshof heeft dit beroep afgewezen en dat betekent dat Apple officieel de verliezer is.