Nieuwe dummy's van de iPhone 16-modellen laten globaal zien hoe de nieuwe iPhones eruit gaan zien. We zien met name het ontwerp van de camera's en de posities van de knoppen.

Dit jaar komt Apple met de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max, de vier nieuwe iPhones van 2024. We hebben de afgelopen maanden al diverse geruchten over de iPhone 16-serie voorbij zien komen, waaronder over de kleuren van de iPhone 16 en het iPhone 16-scherm. Maar nu wordt alles een beetje tastbaarder, dankzij de iPhone 16-dummy’s die in handen gekomen zijn van geruchtenlekker Sonny Dickson. Hoewel, dummy’s: het gaat meer om mallen die gebruikt worden door hoesjesmakers om alvast ontwerpen te maken zodat ze er zo vroeg mogelijk bij kunnen zijn. Desalniettemin geeft dit een wat betere kijk op de verwachte veranderingen.

iPhone 16 dummy’s: ‘Zo zien ze eruit’

De dummy’s tonen alle vier de nieuwe modellen. Het eerste dat opvalt is dat de iPhone 16 Pro Max een stukje groter lijkt te zijn dan de iPhone 16 Plus, hoewel op de foto niet duidelijk te zien is of de onderkant van de mallen wel gelijk liggen. Bij voorgaande series waren de Plus- en Pro Max-modellen nog ongeveer even groot, maar volgens geruchten krijgt de iPhone 16 Pro Max een groter 6,9-inch display. Een grotere behuizing lijkt dan ook logisch.

Wat verder opvalt is het ontwerp van de camera’s aan de achterkant. Bij de Pro-modellen zien we weinig verschil met de huidige iPhone 15 Pro’s: de drie cameralenzen zijn in een driehoeksvorm gepositioneerd, met links- en rechtsboven de flitser en LiDAR-scanner. Maar bij de gewone iPhone 16 en iPhone 16 Plus zien we een geheel ander ontwerp. De dubbele camera’s staan weer recht onder elkaar, in een pilvormige camerabult. Geen vierkant blokje meer dus, zoals sinds de iPhone 11 gebruikelijk is. Het lijkt daarmee meer op de camerabult zoals we die bij de iPhone XS voor het laatst zagen, maar dan wel met de flitser er los naast.

Nieuwe knoppen iPhone 16 duidelijk in beeld

Tot slot zien we bij alle vier de modellen de nieuwe knoppen in beeld. De iPhone 16 en iPhone 16 Plus krijgen de actieknop van de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, zoals volgens eerdere geruchten ook al voorspeld was. Overigens zien we ook dat de volumeknoppen ongewijzigd blijven, met twee aparte knoppen voor volume omhoog en omlaag.

Aan de andere kant zien we tot slot de nieuwe Capture button van de iPhone 16-serie. Deze knop zou speciaal toegevoegd zijn om filmen makkelijker te maken, waarbij je zelfs kan in- en uitzoomen door eroverheen te vegen. De knop vind je aan de rechter zijkant, onder de zijknop. De knop lijkt wat dieper in de behuizing te liggen dan de zijknop.

De iPhone 16-serie wordt in september 2024 verwacht. De komende maanden zullen er ongetwijfeld nog veel meer geruchten opduiken, bijvoorbeeld over het scherm, camera en het design. Op onze overzichtspagina’s lees je meer over wat je van de nieuwe modellen kan verwachten.