Mercedes-Benz gaat niet toestaan dat Apple CarPlay alle schermen in de auto overneemt. Dat zei de CEO van de Duitse automaker in een podcast.

“Het korte antwoord is nee,” zei Ola Källenius op de vraag of Mercedes-Benz van plan is om de volgende generatie Apple CarPlay te ondersteunen. In plaats daarvan kiest de CEO liever voor een “holistische softwarearchitectuur”, die tegemoet komt aan de behoeften van klanten. Apple kondigde in 2022 de volgende generatie CarPlay aan, waarbij het hele dashboard van de auto wordt overgenomen door Apple CarPlay. Apple kan daarmee ook kernfuncties van de auto bedienen, zoals de klimaatregeling. Daarnaast kun je de snelheidsmeter, kilometerteller en andere autofuncties in het CarPlay-dashboard zien. Het betekent wel dat Apple bepaalt hoe dit er allemaal uit komt te zien – en daar heeft Mercedes-Benz blijkbaar geen trek in.

Geen nieuwe generatie CarPlay bij Mercedes

Aan het einde van het verhaal herhaalt Källenius nog eens zijn standpunt dat Apple’s volgende generatie CarPlay een brug te ver is voor Mercedes. “Om de hele cockpit head unit – in ons geval een passagiersscherm – en al het andere aan iemand anders over te laten… het antwoord is nee.” Mercedes werkt ondertussen nauw samen met Apple’s concurrent Google, bij het ontwerpen van een nieuwe navigatiefunctie op basis van Google Maps. Het verschil met Apple is dat het eigen technische team van Mercedes nauw betrokken is bij dit proces en inspraak heeft. Källenius is ervan overtuigd dat dit uiteindelijk beter uitpakt voor het bedrijf en voor de klanten.

Vernieuwde CarPlay in een Aston Martin.

Mercedes blijft standaard CarPlay ondersteunen

Toch gooit Mercedes de deur niet helemaal dicht. De standaard CarPlay zal gewoon beschikbaar blijven en de CEO ziet ook nog steeds waarde in het aanbieden van mirroring van telefoonfuncties op het display. “We zijn geen fundamentalisten die om de een of andere reden zeggen dat we een klant niet toestaan Apple CarPlay te gebruiken als hij daarvoor kiest. We hebben Apple CarPlay, we hebben Android Auto. Als je je voor sommige functies comfortabeler voelt en heen en weer wilt schakelen, ga je gang. Dat kan ook.”

Källenius doelt met de term ‘fundamentalisten’ wellicht op General Motors, die vorig jaar de beslissing nam om Apple CarPlay en Android Auto helemaal te verbannen uit de aankomende elektrische voertuigen. De Amerikaanse fabrikant is van mening dat ze zelf veel beter in staat zijn om software te ontwikkelen, in plaats van als verlengstuk van de telefoon fungeren. Klanten en reviewers zijn echter al jarenlang niet te spreken over de eigen software van GM, maar zullen zich erbij neer moeten leggen – of op een ander automerk moeten overstappen.

Apple kondigde al in 2022 zijn volgende generatie CarPlay aan. Dit is voor automakers een stuk ingrijpender dan de route tonen op een centraal scherm. Ook extra schermen aan de zijkant, zoals op het dashboard kan Apple aansturen. Porsche en Aston Martin hebben in december 2023 aangegeven dat ze hiermee voorop willen lopen, maar het vernieuwde CarPlay is nog op geen enkel productiemodel te vinden.