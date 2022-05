RealityOS: mogelijk op WWDC 2022 onthuld

Alles wijst erop dat Apple RealityOS gaat onthullen tijdens WWDC 2022, de grote softwareconferentie in juni. Apple heeft de merknaam al vastgelegd op twee plekken. De software zal voor het eerst te vinden zijn op een dure mixed reality headset, die Apple mogelijk al in 2022 of in 2023 gaat aankondigen. Dit product zou al bijna klaar zijn. Alles over de software die hierop draait, lees je hier, inclusief alle geruchten en aanwijzingen over het bestaan.

RealityOS in het kort

Dit zijn de verwachte eigenschappen van RealityOS:

Besturingssysteem voor mixed reality AR/VR-bril van Apple

Verwachte aankondiging tijdens WWDC 2022

Kan worden afgekort tot rOS

Verschijnt eerst op een high-end headset voor AR/VR

Vastgelegd in twee handelsmerken

Aanwijzingen gevonden in App Store in februari 2022

Wat is RealityOS?

RealityOS is waarschijnlijk de naam van het besturingssysteem waarop de aanstaande AR- en VR-brillen van Apple draaien. Apple zou bezig zijn met twee producten: een mixed reality-headset met een combinatie van AR/VR en een augmented reality-bril. De eerste headset zal relatief groot en duur zijn en alleen bedoeld voor heel specifieke doelgroepen.

De headset zou al zover zijn gevorderd dat een werkend exemplaar aan het Apple-bestuur is getoond. Dit gebeurt alleen als het product al bijna klaar is voor massaproductie. Een aankondiging tijdens WWDC 2022 is dan ook niet ondenkbaar. Of de headset al gedemonstreerd zal worden tijdens WWDC is nog zeer de vraag. Aangezien keynotes tegenwoordig vooraf worden opgenomen, brengt het geven van een demo geen grote risico’s met zich mee.

In 2017 noemde Bloomberg voor het eerst het bestaan van rOS. Toen zou nog de interne codenaam ‘Oak’ worden gehanteerd. Destijds werd nog verwacht dat de eerste augmented reality-bril al in 2020 zou verschijnen, maar onder invloed van diverse factoren is dat niet gebeurd.

RealityOS: aanwijzigen voor het bestaan

Apple heeft RealityOS en de bijbehorende headset nog niet officieel aangekondigd. Wel zijn er diverse aanwijzingen, namelijk:

In februari 2022 dook de naam op in de App Store. De naam verscheen in de broncode.

In april 2022 werden hints gevonden in iOS 16.

In mei 2022 werden meerdere handelsmerkregistraties ontdekt voor de VS, Uruguay, Brazilië en andere landen, waarvan de deadline voor buitenlandse registraties tijdens WWDC 2022 valt.

Het logo van RealityOS is vastgelegd in Apple’s eigen lettertype San Francisco (zie hieronder).

Over die handelsmerken valt meer te vertellen. Het zijn er twee: eentje met nummer 97163139 en een andere met nummer 97163164. Ze zijn beide al ingediend op 8 december 2021 en noemen een deadline voor buitenlandse vastlegging op 8 juni 2022. Dit is twee dagen nadat de WWDC-keynote plaatsvindt. De handelsmerken staan geregistreerd voor diverse computerproducten, variërend van televisies tot slimme brillen. Apple lijkt hiermee het hele elektronische productaanbod te willen afdekken, ook om te voorkomen dat een concurrerend bedrijf iets onder dezelfde naam uitbrengt dat verwarring kan veroorzaken.

Daarnaast is er een registratie op de USPTO-website die een datum van 9 juni 2022 noemt voor buitenlandse vastlegging. De registraties staan niet op naam van Apple, maar op naam van een bedrijf dat zich Realityo Systems LLC noemt. Dat gebeurt wel vaker: om vroegtijdig uitlekken te voorkomen verbergt Apple zich achter een andere bedrijfsnaam. Wat het adres betreft is Apple alleen niet zo heel zorgvuldig geweest: ze hebben hetzelfde adres gebruikt dat ook voor de macOS-releasenamen wordt gehanteerd. Apple registreert de releasenamen van macOS via Yosemite Research LLC en deed dat onder andere voor Yosemite en Big Sur. Vorig jaar werd Monterey geregistreerd, een paar dagen voordat WWDC 2021 begon. Dit was inderdaad de officiële naam van macOS 12.

Yosemite Research LLC en Realityo Systems LLC staan op hetzelfde adres, dat verwijst naar ‘Corporation Trust Center’. Dit is een bestaand bedrijf dat handelsmerkdiensten levert aan Apple.

Vlak nadat de handelsmerken werden ontdekt, vonden Twitteraars nog meer registraties, onder andere in Oeganda en Uruguay. Realityo Systems LLC heeft in december ook het handelsmerk ingediend in Brazilië en vroeg op 10 mei 2022 nog om een update. De handelsmerken zijn (althans in Brazilië) weergegeven in het lettertype dat Apple zelf heeft ontworpen: San Francisco.

RealityOS: software voor bril/headset

Een bril of headset is het volgende grote product dat Apple sinds de Apple Watch (2015) zou willen aankondigen. De eerste versie is een high-end mixed reality-headset dat aanvankelijk nog een niche-product zal zijn. Dat komt onder andere door de prijs: Apple zou van plan zijn er rond de 3000 dollar voor te vragen.

Deze headset heeft volgens geruchten twee 4K micro-OLED schermen, 15 cameramodules en krachtige processoren die overeenkomen met de M-serie. De bril registreert oog- en handbewegingen en kan daarop inspelen. Voor het geluid is Spatial Audio aanwezig, voor een ruimtelijk effect.

Het feit dat Apple voor het eerst in jaren weer publiek uitnodigt voor WWDC kan iets te maken hebben met een grote aankondiging. Maar het kan ook gewoon een teken zijn dat Apple na twee jaren zonder publiek het weer aandurft om wat ontwikkelaars toe te laten.

Op 6 juni 2022 is een geselecteerde groep ontwikkelaars uitgenodigd om op Apple Park aanwezig te zijn om samen naar de keynote te kijken op een groot scherm. Daaromheen zijn allerlei events gepland, zoals een rondleiding door Apple Park en in het fitnesscentrum van Fitness+.

Meer over de bril lees je op onze aparte pagina.

