Wat staat Apple in 2022 allemaal te wachten? Welke belangrijke nieuwsmomenten en ontwikkelingen komen er dit jaar aan? We geven onze vijf voorspellingen voor Apple in 2022.

Apple in 2022

Als we ons Apple-jaaroverzicht van 2021 moeten samenvatten, zijn het de woorden “privacy”, “kritiek” en “minder verrassend” die ons het meeste bijgebleven zijn. En dat is niet zonder reden: het nieuws werd gedomineerd door onderzoeken naar Apple’s machtspositie en qua producten verschenen er weinig écht nieuwe toestellen met flinke verbeteringen. Maar welke ontwikkelingen voeren in 2022 de boventoon als het om Apple gaat? Los van alle aankomende Apple-producten van 2022, wat kunnen we nog meer van Apple in 2022 verwachten? We blikken vooruit met onze vijf voorspellingen voor Apple in 2022.

#1 Apple’s machtpositie: aanpassingen onvermijdelijk

De afgelopen drie jaar zijn er diverse onderzoeken gestart naar de mogelijke machtspositie van bedrijven als Apple en Google. Vooral Apple ligt in diverse landen onder een vergrootglas, ook in Nederland. De rechtszaak tussen Epic Games en Apple is nog altijd gaande, aangezien beide partijen in hoger beroep gegaan zijn. Apple kreeg uitstel voor het doen van de verplichte aanpassingen aan de App Store, zoals het toestaan van andere betaalmethoden.

Ook in Nederland liep er een onderzoek van de ACM naar de machtsmisbruik in de App Store. Onlangs oordeelde de instantie nog dat Apple extra betaalmethodes moet toestaan voor dating-apps, maar dat gaat mogelijk nog veel meer gevolgen hebben voor andere apps. En vorig jaar concludeerde Europa nog dat Apple de Europese concurrentieregels overtreedt. Oftewel: Apple wordt van alle kanten aangevallen en 2022 wordt waarschijnlijk het jaar dat aanpassingen onvermijdelijk zijn. Wat dat precies gaat worden en of Apple nog manieren vindt om de opgedrongen wijzigingen te verzachten, is nog de vraag.

#2 Chiptekort treft ook Apple

In 2021 was het chiptekort merkbaar voor bijna alle fabrikanten van producten waar een stekker aan zit. Of het nou om speakers, auto’s, telefoons of fitnesstrackers gaat, bijna overal gaat tegenwoordig een chip in. En door de grote vraag en de nog lopende schade van het stilleggen van de fabrieken aan het begin van de coronacrisis, krijgen veel fabrikanten ook in 2022 nog last van grote tekorten. Apple waarschuwde eind 2021 al dat de levertijd van Apple-producten flink op zou lopen en dat heeft iedereen die een nieuw Apple-product wilde wel gemerkt. In 2021 zou het chiptekort al gezorgd hebben voor vertraging bij sommige producten en we denken dat dat in 2022 niet zomaar in één klap opgelost is, ook al heeft Apple over het algemeen goede deals gesloten met leveranciers van de chips. Maar in de schappen ga je dat ongetwijfeld ook dit jaar nog merken.

#3 Meer producten en diensten van Apple in Nederland

Eind 2021 bracht Apple de 4G Apple Watch én Nederlandse Siri op de HomePod al bij ons beschikbaar. We hopen dat Apple die trend doorzet en de eerste signalen zijn goed. Allereerst denken we dat meer providers de Cellular Apple Watch gaan ondersteunen, waaronder KPN.

Dat de HomePod mini dit jaar zijn opwachting maakt in Nederland, is zo goed als zeker. Met de Nederlandse Siri op de HomePod als recente toevoeging is het slechts een kwestie van tijd voordat Nederland aan de beurt is. Waarschijnlijk komt de HomePod mini nog dit kwartaal in Nederland beschikbaar.

Nog interessanter is de uitrol van Apple’s eigen verzamelde kaartenmateriaal voor Apple Kaarten. Apple is al een jaar of drie bezig met het vervangen van de kaarten in Apple Kaarten door eigen verzameld materiaal, inclusief functies als Look Around en de 3D-weergave. In april en mei vorig jaar reden Apple Kaarten-auto’s kriskras door Nederland, uitgerust met camera’s om de wegen en meer in kaart te brengen. Alle benodigde informatie lijkt inmiddels vastgelegd, waardoor de volgende stap voor Apple het verwerken en testen van de kaarten in Nederland is. Het zou ons daarom ook niets verbazen als Nederland ergens eind 2022 aan de beurt is en we vanaf dan door het hele land kunnen navigeren met Apple’s eigen verzamelde kaartmateriaal.

Justin O’Beirne, expert als het gaat om Apple Kaarten, houdt alle ontwikkelingen rondom Apple’s kaartendienst bij. Elke wijziging in kaartmaterialen wordt op de voet gevolgd. In zijn nieuwste analyse voor het komende jaar heeft hij op basis van allerlei criteria (Apple’s marktaandeel, aantal Apple Stores uiteengezet welke landen mogelijk de hoogste prioriteit hebben voor Apple om het nieuwe kaartmateriaal uit te rollen. Nederland staat daarbij in het rijtje van grootste kanshebbers, samen met onder andere Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Zweden. Wij hebben dus goede hoop dat het dit jaar gaat gebeuren.

Verder hopen we nog dat Apple ook Fitness+ dit jaar in Nederland uitbrengt. Ook daar hebben we goede hoop in, aangezien Apple in onder andere Duitsland simpelweg ondertiteling toegevoegd heeft. Het moet niet veel meer werk zijn om dit ook voor Nederland te doen.

#4 Transitie Apple Silicon afgerond

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen bij Apple is de overgang van Intel naar Apple Silicon voor de Macs. Apple heeft in 2020 aangekondigd dat de transitie zo’n twee jaar in gebruik gaat nemen en alles wijst erop dat Apple dat gaat halen. In juni 2022 verwachten we de aankondigingen van de nieuwe Mac Pro waar een Apple Silicon-chip in zit. Het markeert een belangrijk keerpunt voor Apple, omdat ze daarmee minder afhankelijk zijn van bedrijven als Intel. Bovendien hebben de M1- en M1 Pro/Max-chips al bewezen dat de prestaties aanzienlijk beter zijn dat de eerder gebruikte Intel-chips. Dat komt ook mede doordat het lange tijd duurt voordat de nieuwste Intel-chips geschikt zijn voor Macs.

Na de overgang naar Apple Silicon verwachten we dat Apple nog veel meer onderdelen zelf gaat ontwerpen, zoals een eigen 5G modem, al is het nog maar de vraag of we daar al in 2022 het resultaat van gaan zien. Apple zou in ieder geval een nieuw team hebben dat aan draadloze chips werkt.

#5 Een volledig nieuwe productcategorie

In de tien jaar dat Tim Cook de leiding heeft over Apple, is er eigenlijk maar één nieuwe productcategorie bij gekomen: de Apple Watch. Apple heeft in die tijd wel diverse diensten uitgebracht en kwam natuurlijk met de AirPods en AirTag, al zijn dat vooral accessoires. Apple’s eigen AR- en VR-headset zou zomaar eens in 2022 aangekondigd kunnen worden. Dat maakt 2022 al een heel bijzonder jaar en kan een belangrijk startschot zijn voor nog meer soortgelijke producten van andere merken. Er zijn natuurlijk al talloze headsets met virtual en augmented reality, maar die zijn vooral voor de niche.

Een nieuwe productcategorie is voor Apple vaak een belangrijk moment. Of het nou de iPod, iPhone, iPad of Apple Watch was: het zorgt vaak voor een verschuiving in de markt en de interesse van vele gebruikers. We kunnen dan ook niet wachten totdat Apple dit project eindelijk uit de doeken doet en wij hopelijk onze ogen uitkijken.

