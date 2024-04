Er is al veel onderzoek gedaan naar dataverzameling door apps van derden, maar de standaardapps van Apple bleven vaak buiten schot. Vaak werd gedacht dat het allemaal wel goed zat. Apple staat er immers om bekend dat de privacy goed voor je geregeld is. Toch zetten onderzoekers van de Finse Aalto-universiteit vraagtekens bij hoe het geregeld is. Voor veel gebruikers is het bijna een onmogelijke taak om de privacyinstellingen aan te passen, zo ontdekten ze. Ook verzamelen standaardapps data waar gebruikers zich niet bewust van zijn.

Siri doet meer dan je denkt

Zo kun je Hé Siri wel uitschakelen en ervoor zorgen dat Siri-resultaten niet in Spotlight verschijnen, maar ondertussen blijft Siri op nog veel meer plekken actief. Zo worden op de achtergrond gebruikspatronen geanalyseerd, die (anoniem) naar Apple worden gestuurd. Je kunt dit alleen voorkomen door de instellingen van elke app te openen om de schakelaar Leer van deze app uit te zetten.

Kende jij deze schakelaar al?

De onderzoekers kenen niet alleen welke data naar Apple wordt gestuurd bij het instellen van je iPhone, maar ook welke stappen gebruikers moeten nemen om dit later aan te passen. De onderzoekers keken naar Siri, Safari, Delen met gezin, iMessage, FaceTime, locatiediensten, Zoek mijn en Touch ID. Ze raden aan dat Apple de instellingen simpeler maakt en verplaatst naar een meer logische locatie. Ook moeten de instructies minder vaag worden geformuleerd.

Moeilijk leesvoer in kleine lettertjes als je je Siri-data niet wilt delen.

De afbeelding hieronder laat zien welke informatie er naar Apple gaat op het moment dat je je nieuwe iPhone aan het inrichten bent. Het is daarbij niet te voorkomen dat de standaard apps allerlei persoonlijke informatie verzamelen. Een deel van die data wordt lokaal op het toestel verwerkt, maar zoals uit de hierboven getoonde uitleg blijkt wordt ook een deel versleuteld naar iCloud gestuurd en een ander deel gaat in anonieme vorm naar Apple voor verdere verwerking.

“De online instructies voor het beperken van datatoegang zijn zeer complex en verwarrend, en de benodigde stappen bevinden zich op verschillende plekken. Er is geen duidelijke richting om naar de app-instellingen te gaan, de centrale instellingen of zelfs beide”, zegt onderzoeker Amel Bourdoucen. Bovendien noemen de instructies niet alle benodigde stappen en leggen ze niet uit hoe de data wordt verwerkt.

Apple heeft nog niet gereageerd op het onderzoek. Wat Apple belooft op het gebied van privacy, lees je hier.