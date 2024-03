De man in kwestie is Andrew Aude, een voormalige iOS Software Engineer. Hij wordt beschuldigd van het lekken van meerdere geheime details. De medewerker maakte screenshots van gesprekken op zijn werk-iPhone om ze vervolgens door te spelen naar meerdere journalisten van The Information en de Wall Street Journal. Het zou gaan om duizenden berichten. Op zijn werktelefoon stonden alleen al meer dan 1.400 versleutelde berichten met één journalist van de Wall Street Journal, die hij in een periode van vier maanden uitwisselde. Hij stuurde ook meer dan 10.000 chatberichten naar een journalist van The Information en “reisde het hele continent over om haar te ontmoeten”. Apple ontdekte in het najaar van 2023 dat de man niet te vertrouwen was.

‘Moet even plassen’

Toen Apple een gesprek wilde voeren om de onthullingen te bespreken, ontkende de man aanvankelijk. Ook beweerde hij dat hij zijn werktelefoon niet bij zich had. Hij vroeg of hij even naar het toilet kon en gebruikte dit als excuus om de kamer te verlaten en zoveel mogelijk bewijs van zijn telefoon te wissen. Zo verwijderde hij onder andere de Signal-app waarmee hij versleutelde berichten met een WSJ-journalist met nickname ‘Homeboy’ had uitgewisseld. Maar op dat moment was het al te laat: Apple had al voldoende bewijsmateriaal verzameld.

Toegang tot vertrouwelijke info

Aude kwam in 2016 bij Apple in dienst en werkte aan optimaliseren van de batterijprestaties van devices. Tijdens zijn dienstverband kreeg hij meerdere promoties en had hij toegang tot informatie over tientallen gevoelige projecten binnen Apple, waaronder system-on-chips en iPhones. Vandaar dat Apple bang is dat de man nog steeds vertrouwelijke kennis zou kunnen lekken, nu zijn dienstverband is beëindigd.

Eén voorbeeld heeft te maken met de Journal-app. Aude las via de telefoon een lijst met definitieve functies voor ‘Homeboy’. In de e-mail stond uitdrukkelijk vermeld dat de inhoud vertrouwelijk was. Kort daarop onthulde Aaron Tilley van The Wall Street Journal dat Apple bezig was met de een dagboekapp. Tilley beriep zich op vertrouwelijke documenten hij had mogen inzien.

Andere voorbeelden hebben te maken met de interne personeelsbezetting van Apple in een bepaald team, de naleving van regelgeving door Apple, ontwerpkenmerken van een nog niet uitgebracht Apple-product en screenshots van bepaalde hardware-eigenschappen. Ook onthulde hij dat Apple bezig was met een ruimtelijke computer, wat uiteindelijk zou resulteren in de Vision Pro. In veel gevallen publiceerde de betrokken journalist (of een directe collega) vlak daarna een artikel over het betreffende onderwerp.

Apple doet er veel aan om geheimen binnenshuis te houden. Zo klaagde Apple in 2021 een voormalige MacBook-designer aan die details had gelekt aan een journalist, in ruil voor publiciteit voor zijn nieuwe start-up. Maar ook niet-werknemers worden in de kraag gevat: zo verdween in 2023 geruchtenlekker @analyst941 van de kaart na het onthullen van opmerkelijk veel details over aanstaande software.