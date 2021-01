VOCOlinc camera met HomeKit Secure Video

Het is voor het eerst dat VOCOLinc een beveiligingscamera uitbrengt. Het bedrijf kiest daarbij meteen voor ondersteuning van HomeKit Secure Video. Hierdoor kun je via iCloud overal de beelden bekijken. De beelden staan bij Apple en niet op de server van de fabrikant. Om dit te kunnen gebruiken heb je minimaal een 200GB betaald iCloud-account nodig. Voor meerdere camera’s is een 2TB opslagplan via iCloud verplicht. De beelden gaan niet ten koste van je opslagruimte.



VOCOlinc VC1 Opto Smart Indoor Camera

De aangekondigde VC1 Opto Smart Indoor Camera heeft een 3-megapixelcamera die video kan opnemen met een resolutie van 1080p. Daarnaast beschikt de camera ook over vier infrarood-LED’s om nachtzicht mogelijk te maken met een bereik van maximaal 6 meter. De camera heeft tweeweg-audio, zodat je met mensen kunt aanspreken. De VOCOlinc VC1 camera kan 350° horizontaal en 117° verticaal draaien.

Om de camera te kunnen gebruiken is wel een stroomdraad nodig op de plek waar je ‘m wilt bevestigen. Er zit een USB-C aansluiting op voor de stroomvoorziening. De VC1 Opto Smart Indoor Camera wordt in maart verwacht en zal €47,99 gaan kosten.

Zoek je meer camera’s met HomeKit Secure Video, bekijk dan eens ons overzicht.

Bekijk ook Deze HomeKit-camera's zijn in Nederland verkrijgbaar (met en zonder HomeKit Secure Video) Zoek je een camera met HomeKit-ondersteuning, dan kun je bij meerdere fabrikanten terecht. Dit zijn de HomeKit-camera's waar je uit kunt kiezen en we geven je de beste keuze voor een beveiligingscamera met HomeKit.

VOCOlinc MistFlow breder verkrijgbaar

Verder kondigt VOCOlinc aan dat de MistFlow luchtbevochtiger nu op grotere schaal verkrijgbaar is. Dit apparaat was al op de Europese markt geïntroduceerd en kost 70 euro bij Amazon en in de VOCOlinc Store. Bij beide winkels staat overigens, dat het product momenteel niet leverbaar is.

VOCOlinc heeft de MistFlow nu ook in de VS uitgebracht. Deze luchtbevochtiger werkt eveneens met HomeKit en de bovenkant werkt als slimme lamp, die afzonderlijk van de luchtbevochtiger te bedienen is. Hiermee heb je in een klap twee HomeKit-accessoires. De luchtbevochtiger beschikt over vijf verschillende standen en heeft een tank voor 2,5 liter water, die je kunt aanvullen met etherische olie, zodat je kamer een aangename geur krijgt.

Het apparaat heeft verder slechts twee knoppen aan de voorkant: een voor de luchtbevochtiger en een voor de lamp. Bedienen doe je via de Woning-app of de eigen app van VOCOlinc zelf.