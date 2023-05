VOCOlinc VHI luchtbevochtiger met HomeKit

Eerder bracht deze fabrikant al de VOCOlinc Ripple en de VOCOlinc MistFlow uit om je huis te voorzien van meer waterdamp en eventueel ook een lekker geurtje met essentiële oliën. Nu heeft VOCOlinc een nieuw model: de VHI is een betaalbaar model en beschikt net als zijn voorganger over een watertank van 2,5 liter. Dit is voldoende voor een kamer tot 40 vierkante meter. Bij een volle tank kan hij 12 tot 20 uur onafgebroken de lucht vochtiger maken. Is de watertank leeg, dan schakelt de VOCOlinc VHI automatisch uit.



Details over deze nieuwe luchtbevochtiger verschenen op Amazon. Zo weten we nu dat de VHI over meer fysieke knoppen bevat voor 2, 4 of 6 uur activiteit. Ook is er een knop voor het in- en uitschakelen van de verlichting en de snelheid waarmee de waterdamp wordt verspreid. Er zit ook een vochtigheidssensor ingebouwd, die de aansturing automatisch regelt. Is de lucht vochtig genoeg, dan schakelt het apparaat uit. Een nadeel van deze aanpak, is natuurlijk dat de luchtvochtigheid in de buurt van het apparaat hoger is dan in de rest van de kamer. Eventueel zou je een aparte sensor voor binnenklimaat kunnen neerzetten, om de VOCOlinc tijdig te kunnen activeren als de waarde te laag wordt.

Via de app regel je alles, ook de kleur van de lampen en de tijdschema’s. Via WiFi maakt de VOCOlinc VHI verbinding met Apple HomeKit, Amazon Alexa en Google Assistent. En om te voorkomen dat kinderen ermee gaan spelen zit er ook een kinderslot op. Het apparaat maakt wel wat geluid, namelijk 28 decibel. Volgens de Europese fabrikant is dat minder dan in een bibliotheek. Toch zou dat storend kunnen zijn als je deze luchtbevochtiger in de slaapkamer zet, zoals op de foto hieronder wordt getoond.

Prijs en verkrijgbaarheid

De VOCOlinc VHI is al in de VS verkrijgbaar, terwijl in Europa alleen de productpagina is klaargezet. Reken op een prijs rond de 50 euro – en dat is goedkoper dan de VOCOlinc MistFlow, die we destijds nog voor €69,95 in ons winkelmandje moesten gooien. Inmiddels is de MistFlow overal uitverkocht en zijn de resterende exemplaren veel duurder geworden. We raden daarom aan te wachten tot de VOCOlinc VHI in de winkel ligt.