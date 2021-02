Apple wil ook Japanse automakers betrekken

Dat beweert de Japanse publicatie Nikkei, dat een wisselend track record heeft. Apple zou in onderhandeling zijn met de zes Japanse autofabrikanten over de Apple Car. De productie zou op een vergelijkbare manier als bij de iPhone verlopen: meerdere bedrijven leveren onderdelen aan en het product kan ook door meerdere partners geassembleerd worden. De Japanners zouden niet staan te springen om met Apple samen te werken, zoden de bronnen tegen Nikkei hebben gezegd. Apple is een moeilijke partner om mee samen te werken en stelt hoge eisen. Maar het levert uiteindelijk wel vaak meer winst op.



De Japanse bedrijven zien het ook niet zitten om te worden gedegradeerd tot onderaannemer. Datzelfde speelt bij Hyundai: een samenwerking met Apple zou het imago kunnen opvijzelen, maar dat effect blijft maar kort hangen en het is geen garantie dat mensen straks massaal Hyundai’s gaan kopen. Of Apple met de Zuid-Koreaanse automaker in zee gaat is nog even afwachten. Apple lijkt meerdere opties te overwegen. “Ik weet niet of het wordt besloten door de Koreaanse fabrikant”, aldus een topmedewerker van een Japanse toeleverancier. “We zitten in het onderhandelingsproces waar Apple het laat maken”.

Apple heeft al een vestiging in Japan, in de stad Yokohama. Daar vindt vooral onderzoek plaats op het gebied van materialen, voertuigen en gezondheid. Vanuit deze locatie zou Apple contacten hebben gelegd met de Japanse fabrikanten van auto’s en auto-onderdelen. De R&D-afdeling is gevestigd in een voormalige Panasonic-fabriek in Tsunashima-higashi en is zodanig omgebouwd dat het energieverbruik minimaal is. Zo staan er bomen op het dak en wordt het water gerecycled. De bouw begon in 2015 en was in 2016 klaar.

Autonoom voertuig

Volgens eerdere geruchten wil Apple gebruik maken van het E-GMP platform van Hyundai, waarmee een high-end elektrische auto gebouwd kan worden. Volgens CNBC gaat het om een volledig autonoom voertuig, waarvoor geen bestuurder nodig is. De Apple Car zou dan eerst voor zakelijk gebruik ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld als onbemande taxi, en zal pas later als consumentenproduct worden verkocht.