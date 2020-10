VOCOlinc Mistflow met HomeKit

VOCOlinc heeft na de allereerste Flowerbud al regelmatig nieuwe accessoires uitgebracht. Vaak werken ze met HomeKit, maar ze zijn in ieder geval altijd slim. Zo is er de slimme luchtreiniger VAP1 van 400 euro, slimme stekkers, raamsensoren en meer. De nieuwe VOCOlinc Mistflow heeft een watertank van 2,5 liter en kan ook worden bijgevuld met een scheutje etherische olie, zodat je kamer een aangename geur krijgt. Het accessoire meet 18,7 x 18,7 cm en is 30 cm hoog. Hij is verkrijgbaar bij Amazon (€69,99) of in de VOCOlinc-shop (€69,99) maar bestellen bij de eigen shop is alleen mogelijk als je voor minimaal honderd euro in je winkelwagen gooit. Bij Amazon wordt “niet op voorraad” aangegeven, maar dat zal de komende dagen veranderen.



Omdat HomeKit wordt ondersteund is het ook mogelijk om met je stem te bedienen via Siri. Ook Alexa en Google Assistent worden ondersteund. De Mistflow VH1 lekte afgelopen zomer al uit en zou in augustus in de winkels liggen. De Mistflow heeft een ingebouwde lamp, waarvan je de kleur kunt aanpassen.

Opvolger van Flowerbud met grotere watertank

Eigenlijk is de Mistflow een opvolger van de al eerder genoemde Flowerbud, die alweer een paar jaartjes oud is. Het werkt als een normale luchtbevochtiger, maar ook als een aromaverstuiver. Het belangrijkste verschil met de Flowerbud is de grootte van de watertank. Bij het oudere product was dat maar 300 ml terwijl je bij dit nieuwe apparaat maar liefst 2,5 liter in de tank kunt gooien. Dit is ideaal voor mensen die een luchtbevochtiger willen die lange tijd mee gaat en elke dag nodig hebt, in plaats van een aromadiffuser die je maar eens in de zoveel tijd gebruikt.

Het leuke is dat je dit apparaat ook als een ‘mood light’ kunt gebruiken, dankzij de doorzichtige watertank. VOCOlinc maakt ook melding van het gebruik als ‘rainbow light’, waarbij je wisselende kleuren te zien krijgt. De LEDS kunnen 16 miljoen kleuren vertonen. Zo kun je ook sneller zien of de tank leeg is. De Mistflow zal bij een lege tank de lampen op rood zetten, zodat je weet dat het tijd is om bij te vullen.

Aan de voorkant zitten twee aanraakgevoelige knoppen om de hoeveelheid stoom en de kleur te wijzigen, als je geen smartphone bij de hand hebt. Verder kun je schema’s maken en een countdown-timer instellen. De luchtbevochtiger heeft 5 standen. Verbinding met het netwerk gebeurt via Wi-Fi, maar helaas alleen op 2,4GHz.

