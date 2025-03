IKEA heeft voor haar Home Smart-platform al een behoorlijk breed assortiment aan accessoires: van knoppen tot sensoren en van luchtreinigers tot aan lampen en gordijnen. Maar al deze accessoires werken met het Zigbee-protocol, in combinatie met de DIRIGERA-hub (of de vroegere TRADFRI-hub). Het lijkt erop dat IKEA van plan is om meer accessoires met Thread-ondersteuning uit te gaan brengen. Intern wordt er volgens Homewithapple namelijk gewerkt aan een nieuw accessoire genaamd de BILRESA.

IKEA BILRESA: dubbele knoppen met Thread

Het nieuwe accessoire bestaat uit een basisplaat met daarop twee programmeerbare knoppen. IKEA heeft al diverse andere programmeerbare knoppen, zoals de RODRET en de SOMRIG, maar deze BILRESA heeft een ander design. De exacte mogelijkheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar we kunnen ons voorstellen dat je deze kan combineren met bijvoorbeeld de TRETAKT slimme stekker of de diverse TRADFRI-lampen.

Volgens de bron werken de knoppen met Matter-over-Thread. Of de DIRIGERA-hub vereist is of dat je het ook kan gebruiken in combinatie met een Thread Border Router (zoals de HomePod of een Apple TV) is niet duidelijk. De knop zou in ieder geval moeten werken met HomeKit, Google Home en Amazon Alexa dankzij de ondersteuning van Matter.

Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat de BILRESA daadwerkelijk verkrijgbaar is, want volgens de bron bevindt dit accessoire zich nog in de interne testfase. Maar als het uit komt, is het mogelijk het tweede Thread-accessoire van IKEA. Eerder dook namelijk ook al de TIMMERFLOTTE op, een temperatuur- en luchtvochtigheidssensor met Thread.