Sinds 2021 is het mogelijk om via DigiD in te loggen met een identiteitskaart. Nu komt daar de mogelijkheid bij om je rijbewijs te gebruiken, om aan te tonen dat jij het bent. Helaas biedt DigiD nog niet de mogelijkheid om in te loggen met Face ID of Touch ID, wat veel eenvoudiger (en veiliger) zou kunnen zijn.

Inloggen met een rijbewijs of identiteitskaart is bedoeld voor persoonlijke gegevens die extra privacygevoelig zijn, zoals medische en financiële gegevens. Je kunt het gebruiken om in te loggen bij websites van de Nederlandse overheid, het onderwijs, de zorg en pensioenfondsen. Wil je bij deze website inloggen, dan moet je behalve het intoetsen van de pincode ook je rijbewijs of identiteitskaart scannen. Opvallend is dat deze manier van inloggen voorlopig nergens verplicht is en ook maar zelden wordt aangeboden. Bij vrijwel alle diensten kun je inloggen met de combinatie van pincode, koppelcode en QR-code door een aantal stappen te doorlopen.



Inloggen met rijbewijs

De mogelijkheid om met je rijbewijs in te loggen geldt sinds 1 juli 2023 en werkt alleen met een rijbewijs die op de achterkant een ID-icoon heeft. Dit zijn Nederlandse rijbewijzen die sinds 26 mei 2018 zijn uitgegeven: deze hebben een chip met inlogfunctie. Indentitetiskaarten met afgiftedatum vanaf 1 januari 2021 hebben ook deze chip. Het werkt als volgt:

Tijdens het inloggen met de DigiD-app houd je de NFC-lezer van de iPhone tegen de chip van je identiteitsbewijs.

De gebruiker voert een persoonlijke pincode in, die bij het identiteitsbewijs hoort.

DigiD controleert of het document geldig is en of het document van de juiste persoon wordt gescand.

Haal je na 1 juli 2023 je rijbewijs op, dan krijg je binnen enkele werkdagen een brief met pincode. Hiermee kun je de inlogfunctie van je rijbewijs activeren in Mijn DigiD. Bij een identiteitskaart krijg je al langer een brief om de inlogfunctie te activeren. Heb je de functie geactiveerd, dan kun je voortaan inloggen bij websites die hiervoor geschikt zijn gemaakt.

Heb je geen iPhone of andere smartphone met NFC-lezer, dan kun je je identiteitsbewijs ook scannen met een NFC-kaartlezer die verbonden is met een computer. De vereisten hiervoor zijn macOS 10.15 en nieuwer of Windows 10 en nieuwer.

Geldigheid identiteitsbewijs controleren

Eerder was het al mogelijk om met de NFC-chip in de iPhone je paspoort of rijbewijs te verifiëren. De DigiD-app leest daarbij de persoonsgegevens uit en stuurt deze beveiligd op naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RivG) of het rijbewijzenregister van de RDW. Dit is dus niet bedoeld om te kunnen inloggen bij allerlei (overheids)diensten, maar om de geldigheid van je ID te verifiëren.

Bekijk ook DigiD-app controleert nu je paspoort met de NFC-chip in je iPhone Met de nieuwe DigiD-app kun je je paspoort verifiëren doormiddel van NFC. Dit maakt het verificatieproces niet alleen veiliger, maar het gaat ook een stuk sneller. Dit is mogelijk door wijzigingen in iOS 13.

Wat in Nederland nog niet mogelijk is, is het toevoegen van je rijbewijs of identiteitskaart in de Wallet-app op de iPhone. Dit is voorlopig alleen in de VS mogelijk. Het rijbewijs of de identiteitskaart moet zijn uitgegeven door een deelnemende Amerikaanse staat, oftewel Arizona, Colorado, Georgia of Maryland.

Toekomst: meer mogelijkheden om bij overheid in te loggen

Burgers kunnen in de toekomst met ook met andere hulpmiddelen dan DigiD bij de overheid inloggen. Dit wordt mogelijk dankzij de Wet digitale overheid (Wdo), die op 1 juli van kracht is geworden. Alleen middelen die door de overheid zijn goedgekeurd, zijn toegestaan. Dergelijke hulpmiddelen zijn ook te gebruiken om in te loggen bij webwinkels. De Wdo regelt echter alleen het inloggen bij publieke diensten.

Op dit moment zijn er nog geen inlogmiddelen van private of commerciële partijen goedgekeurd. Als voorbeeld noemt de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) dat je straks meer mogelijkheden hebt. “Nu kun je met je DigiD bijvoorbeeld wel inloggen bij een zorgverzekeraar, maar niet bij de verzekeraar voor je huis of auto.” Dit biedt volgens SIDN niet alleen meer gemak, maar is ook veiliger.