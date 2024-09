Apple zou werken aan een vernieuwd Magic Keyboard voor het standaardmodel iPad en de iPad Air. Momenteel verkoopt Apple voor de standaard iPad 10e generatie het Magic Keyboard Folio van €299,- terwijl je voor de iPad Air een al langer bestaand Magic Keyboard kunt kopen, die met €349,- nog iets duurder is. Het nieuwe Magic Keyboard dat in ontwikkeling is heeft geen premium aluminium bovenkant maar gebruikt waarschijnlijk hetzelfde siliconenmateriaal dat we al kennen van eerdere Magic Keyboards. Dit meldt Mark Gurman in zijn nieuwste Power On-nieuwsbrief.

Magic Keyboard voor standaard iPad en iPad Air 2025

Het nieuwe Magic Keyboard zal waarschijnlijk de twee huidige toetsenbordhoezen die hierboven genoemd werden, vervangen. Ook zal er een rij functietoetsen aanwezig zijn, iets dat nu bij de iPad Air nog niet het geval is. Hopelijk slaagt Apple erin om op deze manier de line-up van de verschillende toetsenbordhoezen te vervangen. Als je net als wij het overzicht wel eens kwijt bent, vind je in ons overzicht Welk iPad-toetsenbord past op mijn iPad? het antwoord.

Bekijk ook Welk iPad-toetsenbord past op mijn iPad? Apple heeft meerdere toetsenbordhoezen voor de iPad: van het Magic Keyboard tot het Smart Keyboard Folio. Welk iPad-toetsenbord past op jouw iPad? Je leest het hier!

Gurman verwacht dat het nieuwe toetsenbord halverwege 2025 op de markt komt. Het is dus nog te vroeg voor de huidige iPad Air (die onlangs vernieuwd is) en de binnenkort verwachte standaard iPad 11e generatie. Eerder dit jaar verscheen er een volledig vernieuwd Magic Keyboard voor de iPad Pro (vanaf €349,-), met aluminium bovenkant, een rij functietoetsen en een groter trackpad. Lees onze Magic Keyboard voor iPad Pro 2024 review als je meer wilt weten over dit meest recent verschenen model.

Gurman schrijft in zijn nieuwsbrief verder nog over het feit dat de Mac mini M4 geen usb-a poorten meer krijgt en dat Apple een bijzondere opvolgingsstrategie heeft, die we eerder ook bij Jony Ive en Bob Mansfield zagen: sleutelfiguren verdwijnen niet zomaar, maar krijgen een adviseursrol waardoor ze niet meer dagelijks op kantoor hoeven te verschijnen. Dit zien we nu ook bij CFO Luca Maestri, die een stap opzij doet maar nog niet helemaal uit beeld gaat verdwijnen. Zo kan hij zijn opvolger Kevan Parekh inwerken en van advies voorzien. Bijkomend voordeel is dat Maestri op de loonlijst bij Apple blijft staan en eventuele optieplannen nog kan uitzitten. We schreven eerder al over de zijstap van Maestri.