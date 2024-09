Only Murders in the Building (seizoen 4)

Only Murders In The Building volgt drie vreemdelingen die een obsessie delen voor waargebeurde misdaadverhalen en er plotseling in verwikkeld raken als ze de mysterieuze dood van een buurman in hun flatgebouw in New York onderzoeken. In seizoen 4 zijn onze favoriete speurneuzen Charles, Oliver en Mabel terug. Er is weer een nieuwe moord te onderzoeken. Aan het einde van seizoen 3 werd namelijk Zazz Pataki, Charles’ stuntdubbel, doodgeschoten. Het trio vraagt zich af of Charles niet zelf het slachtoffer had moeten zijn.