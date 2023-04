Google heeft voor het eerst één van haar Nest-thermostaten geschikt gemaakt voor Matter. Daarmee werkt hij ook via HomeKit. Maar het gaat helaas nog niet om een model waar wij in Nederland wat aan hebben.

De nieuwe smart home-standaard Matter moet het een stuk makkelijker maken om accessoires van allerlei merken met verschillende smart home-platformen te bedienen. Hierdoor hoeft een accessoire alleen maar te werken met Matter, zodat je hem kan gebruiken met Apple HomeKit, Google Home en Amazon Alexa. Maar echt storm loopt het nog niet. Hoewel de eerste Matter-geschikte accessoires wel uitgerold worden, zijn er nog geen bekende merken die dankzij Matter nu ineens wel met HomeKit werken terwijl ze dat voorheen niet deden. Vanaf vandaag komt daar verandering in, al hebben we daar in Europa nog niet zo veel aan. Google heeft aangekondigd dat de Nest-thermostaat uit 2020 nu werkt met Matter en dus ook te bedienen is met Siri en Apple’s HomeKit en Woning-app.



Deze Nest-thermostaat werkt met Matter (en dus met HomeKit)

Google maakt bekend dat het Nest-thermostaat model uit 2020 vanaf nu werkt met Matter dankzij een nieuwe software-update. Dit model werd in oktober 2020 aangekondigd en heeft een wat eenvoudiger uiterlijk en minder slimme functies. Zo is het geen ‘learning’ thermostaat zoals de andere Nest-thermostaten wel zijn. Het spijtige is, is dat dit specifieke model van de Nest-thermostaat niet in Europa (en dus ook niet in Nederland en België) verkrijgbaar is. Bij ons is alleen de Nest Learning-thermostaat te koop.

Dankzij de Matter-update voor de Nest-thermostaat uit 2020 kun je hem gebruiken in de Woning-app van Apple en daarmee meenemen in je automatiseringen van andere HomeKit-accessoires. Je kunt dan bijvoorbeeld de temperatuur lager zetten als je van huis gaat. Ook bedien je hem met Siri en de Woning-app op je iPhone, iPad, Mac en Apple Watch.

Wanneer krijgen andere Nest-thermostaten de Matter-update?

Het spijtige nieuws is dus dat dit specifieke model niet in Europa verkrijgbaar is. De grote vraag is dan ook of en wanneer andere Nest-thermostaten, zoals de Nest Learning-thermostaat die bij ons verkrijgbaar is, een Matter-update krijgen. Google zegt nog te onderzoeken of en welke andere Nest-thermostaten een Matter-update krijgen. Het bedrijf belooft wel dat toekomstige nieuwe Nest-thermostaten al direct uitgerust zijn met Matter. Google heeft echter al jaren geen nieuw model meer uitgebracht, dus het is de vraag wanneer er überhaupt een nieuw model komt.

Er zijn overigens wel andere manieren om andere Nest-thermostaten met HomeKit te laten werken. De meestgebruikte methode is via de Starling Home Hub. Dit is en soort omweg om Nest-apparaten HomeKit-geschikt te maken.

Eerder bracht Google al voor diverse Google Home en Nest-apparaten een Matter-update uit, waardoor je ze kan gebruiken als Matter-hub.