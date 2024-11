‘AirPods Max krijgt komende jaren geen grote update’

AirPods Max is een van de duurste hoofdtelefoons die je in het middensegment kunt kopen. Toch zit het niet bomvol met de nieuwste techniek en dat zal de komende jaren ook zo blijven. Mark Gurman van Bloomberg speculeert in zijn nieuwsbrief dat Apple “geen concrete plannen” heeft om de AirPods Max te voorzien van een “zinvolle update”. Hij verwacht dat de huidige AirPods Max in de huidige vorm blijft bestaan. In september kreeg de hoofdtelefoon nog wel een update, met twee niet zo heel indrukwekkende wijzigingen: er zit nu een usb-c oplaadpoort in en je kunt kiezen uit nieuwe kleuren.

AirPods Max kreeg niet de Apple H2-chip, die al sinds een paar jaar in de AirPods Pro 2 zit. Functies zoals Adaptieve Audio en ondersteuning voor lossless muziek ontbreken daardoor ook nog steeds. En de actieve ruisonderdrukking werd niet verbeterd, terwijl Apple bij de AirPods-oortjes en zelfs bij de Beats wel constant verbeteringen doorvoert.

Tien jaar oude chip

Dit betekent dat de AirPods Max de komende jaren nog steeds dezelfde H1-chip uit 2019 houdt. Als Apple van plan is om het huidige model ook weer vier jaar in het assortiment te houden, dan is deze chip straks bijna tien jaar oud. Ondanks dit gebrek aan vernieuwing vraagt Apple er nog steeds 579,- voor. Gurman denkt dat de verkoopaantallen van de AirPods Max te laag zijn om er meer ontwikkeltijd in te steken. We hoeven op korte termijn dan ook geen AirPods Max 2 te verwachten.

Apple introduceerde de AirPods Max in december 2020 voor de verrassend hoge prijs van 629 euro. Daarna bleven ze vier jaar ongewijzigd, al verlaagde Apple de prijs nog wel naar 579 euro. In september 2024 volgde de usb-c versie en werden de kleuren wat opgefrist, maar meer nieuws zat er niet in. Het was voor velen de meest teleurstellende product-update van 2024, samen met de overstap van bureau-accessoires voor de Mac. Die kregen na jaren speculeren ook geen nieuwe functies. Apple heeft bij deze producten simpelweg de Lightning-poort vervangen door usb-c.

Prijsverlaging? Niet bij Apple

Om te zorgen dat meer mensen de AirPods Max kopen, zou Apple de prijs kunnen verlagen. Maar er is voor Apple niet echt een reden om dit te doen. Daardoor is de AirPods Max vooral uitgegroeid tot een prestige-object, om te dragen in luxe sportscholen en hippe koffietentjes in de grote steden.

Ondertussen zijn er wel veel winkels die een lagere prijs vragen, zeker in de Black Friday-periode. Je betaalt nu bij meerdere winkels 519 euro, onder andere bij Amazon. Op de oudere modellen met Lightning-aansluiting is nauwelijks nog korting te krijgen, tenzij je een refurbished exemplaar koopt. Blijkbaar zijn de winkels al snel hun oude voorraad kwijtgeraakt.

