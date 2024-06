Er zit Thread in recente iPads en Macs, maar Apple zegt er niets over – waarom?

Recente iPads en Macs hebben een onderdeel waar Apple niets over heeft gezegd. Het heeft dan ook even geduurd voordat iemand erachter kwam dat er een Thread-radio zit verstopt in de Mac M3's en de iPad Pro M4's.

Met de vele YouTube teardowns die online verschijnen, zou je denken dat elk verborgen onderdeel wel vroeg of laat wordt ontdekt. Bij de M3 Macs heeft het echter een behoorlijke tijd geduurd voor dit geheimzinnige onderdeel boven water kwam. Het gaat om een Thread-radio, bedoeld voor smart home-toepassingen. Toen Apple afgelopen najaar een soortgelijke Thread-radio in de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max bleek te hebben verstopt, vroeg menigeen zich af waar die voor bedoeld is. Het staat niet in de specs van deze producten, maar Apple heeft het wel bij de Amerikaanse toezichthouder RCC moeten melden.

Deze Apple-devices hebben verborgen Thread aan boord

In diverse iPads en Macs is nu deze Thread-chip opgedoken, waaronder:

Mogelijk zijn er nog meer modellen. Zo wordt wel de 15-inch MacBook Air M3 genoemd, maar niet het tegelijk verschenen 13-inch exemplaar.

The Verge vroeg Apple meermaals om uitleg waarom deze Thread-radio’s zijn ingebouwd en of ze actief zijn, maar kreeg geen reactie. Wel heeft Apple bij de iPhone 15 Pro (Max) iets erover gezegd: ze werden toen “de eerste Thread-enabled smartphones” genoemd, “wat toekomstige mogelijkheden biedt voor Woning-app-integraties. Die integraties zijn er nog niet, maar het is goed mogelijk dat ze in iOS 18 zitten.

Apple was er al vroeg bij met Thread-ondersteuning, door het in de HomePod mini uit 2020 te stoppen, op een moment dat Thread nog als een verre toekomstdroom werd gezien. Met de betaalbare speaker haal je in één klap ook een Thread Border Router en een Matter-bridge in huis. Apple’s ondersteuning voor Thread en Matter is bovendien een stuk beter dan wat je bij andere smart home-aanbieders ziet. De tweede generatie grote HomePod en meerdere Apple TV 4K-modellen hebben ook Thread aan boord. Maar Apple heeft nog niet eerder laten weten dat het ook zit ingebouwd in iPads en Macs.

Maar waar is het voor?

Als er een Thread-radio in iPads en Macs zit, zou deze gebruikt kunnen worden om rechtstreeks te communiceren met smart home-accessoires. Het is dan ook mogelijk dat je iPad of Mac een Woning-hub wordt, al is dat nog niet zo logisch omdat deze apparaten niet altijd op een vaste plek thuis liggen. Bij de invoering van de nieuwe Apple HomeKit-architectuur werd de iPad dan ook geschrapt als Woning-hub, mogelijk omdat de modellen toen nog geen Thread-radio aan boord hadden.

Eén optie is dat Apple er helemaal niets mee gaat doen. Het is soms goedkoper om een radiochips met alle functionaliteit in te bouwen (wifi, Bluetooth én Thread) zonder dat al die onderdelen worden gebruikt. Vroeger waren er wel eens verhalen dat er een FM-ontvanger in de iPhone zat, waarmee je (in theorie) radio zou kunnen luisteren. De Broadcom-chip die de draadloze functies voor wifi en Bluetooth regelde, bevatte toevallig ook de mogelijkheid om FM-signalen te ontvangen. Maar Apple heeft dit nooit geactiveerd. De keuze voor deze chip had ermee te maken dat het de beste op de markt was, zonder dat Apple plannen had om de FM-radiofunctie te activeren. Het is te hopen dat Apple met Thread wel wat meer plannen heeft. Fabrikanten zoals Silicon Labs en het Nederlandse NXP maken allemaal chips, waar de Thread-radio al standaard is ingebouwd.