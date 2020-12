AirPods Max: de beste alternatieven

AirPods Max is de eerste noise cancelling hoofdtelefoon die Apple zelf heeft ontwikkeld. Het dochtermerk Beats had al hoofdtelefoons, maar veel modellen in het assortiment waren al ontwikkeld voordat Apple een overname deed. Je wilt ze misschien hebben, maar twijfelt ook of je niet voor hetzelfde geld (of minder!) een hoofdtelefoon van dezelfde kwaliteit kunt krijgen. Of dat zo is, is heel persoonlijk en afhankelijk van je luistergedrag en merkvoorkeuren. Sommige mensen willen niet gezien worden met Sony en Bose, anderen lopen er juist mee weg. Daarom vergelijken we de AirPods Max met z’n twee belangrijkste concurrenten op punten die objectief te meten zijn: prijs, functies, kleuren, batterijduur en meer.

Achter elk onderwerp zie je welk merk de winnaar is:

Prijs: AirPods Max vs alternatieven

Als het om de prijs gaat, valt er bij de AirPods Max niet veel te onderhandelen. Deze hoofdtelefoon is net nieuw en is in veel winkels nog niet eens op voorraad – laat staan dat er al koopjes te vinden zijn. Je kunt hooguit een tientje besparen. Dat is bij de Sony WH-1000XM4 en de Bose 700 wel anders: deze zijn al een tijdlang op de markt en zijn in ruime mate verkrijgbaar.

Kijk je naar de prijs, dan ben je met de Sony het beste af. Voor rond de €250 heb je al deze populaire noise cancelling hoofdtelefoon, waarbij je de keuze hebt uit meerdere winkels. Bose 700 is ook wat duurder. Zoek je een goedkoper alternatief, dan zou je ook naar de Bose QuietComfort 35 II kunnen kijken.

De winnaar op het gebied van prijs is echter Sony.

Uiterlijk, kleuren en design AirPods Max vs concurrentie

De AirPods Max heeft een wat retro-uiterlijk, terwijl de Bose 700 juist kiest voor een high-tech design. Sony zit er een beetje tussenin met een onopvallend design. Wil je opvallend, dan moet je zeker voor Apple’s hoofdtelefoon kiezen. Met de twee andere merken sla je echter ook geen slecht figuur. De kenners van het merk zien meteen welke je draagt en de rest van de mensen zal zich er niet druk om maken of jij een Apple, Bose of Sony draagt. Dus kies vooral wat je zelf mooi vindt.

Wat kleuren betreft heb je bij Apple de meeste keuze, namelijk vijf: spacegrijs, zilver, groen, roze en hemelsblauw. Je kunt bovendien met extra oorschelpen in totaal 25 kleurcombinaties maken. Verder kun je je AirPods Max laten graveren met initialen, emoji of een tekst.

Bij Bose kun je kiezen uit zwart, zilver en speciale kleur donkerblauw, maar gekker wordt het niet. Bij Sony heb je alleen de keuze uit zwart en zilver. Die laatste kleur neigt wat meer naar beige/champagne dan naar puur zilver. Deze onopvallende kleuren passen goed bij het rustige design. Bij Bose en Sony krijg je een onopvallende opberghoes. De opberghoes van de AirPods Max is een ander verhaal: deze beschermt alleen de oorschelpen en niet de hoofdband. Volgens Apple’s designers is dat ook niet nodig, omdat de hoofdband stevig genoeg is en de case nu gemakkelijk weg te stoppen is in een tas. Of het jouw smaak is, is een persoonlijke kwestie. Je hebt de case in ieder geval niet nodig om je AirPods Max op te laden of in stroombesparende status te brengen. Mogelijk komen er in de toekomst nog andere hoezen.

Het moet je smaak zijn, maar als het op keuze aankomt heb je bij Apple de meeste keuze, zeker ook omdat je de oorschelpen kunt vervangen.

AirPods Max: releasedatum vs de rest

Zoek je het nieuwste product, dan is Apple de winnaar. De AirPods Max verscheen in december 2020. De Sony XM4 uit augustus 2020 is ook nog behoorlijk recent, maar de Bose 700 dateert alweer uit mei 2019. Nog steeds niet echt oud en een product dat met gemak nog jaren meegaat, maar wil je het nieuwste van het nieuwste dan ben je met Apple het beste af.

Gewicht AirPods Max, Bose 700 en Sony XM4

Er is één punt waar veel reviewers een probleem mee hebben bij de AirPods Max: het gewicht. Met 384 gram voel je deze hoofdtelefoon na een tijdje gebruik behoorlijk zitten. Apple heeft de hoofdband zodanig ontworpen dat het gewicht wat wordt verdeeld, maar het is toch een stuk zwaarder bij langer gebruik dan de hoofdtelefoons van de concurrentie. Zowel de Bose als Sony wegen rond de 250 gram.

De winnaar is Bose, want die is met 249 gram net iets lichter dan de Sony van 254 gram.

Ruisonderdrukking bij AirPods Max, Bose en Sony

Voordat Apple een hoofdtelefoon uitbracht, waren Bose en Sony dé standaard op het gebied van ruisonderdrukkende hoofdtelefoons voor de massa. De AirPods Max zijn voorzien van 8 microfoons voor actieve ruisonderdrukking. Drie zitten aan de buitenkant om omgevingsgeluid te detecteren, terwijl er ook eentje aan de binnenkant zit om het geluid te meten op het punt waar het je oor binnenkomt. Apple heeft bovendien een transparantiemodus om te kunnen meeluisteren met omgevingsgeluid.

De Sony XM4 beschikt over een geavanceerde HD Noice Cancelling Processor QN1 om de audio en het omgevingsgeluid in de gaten te houden. Met de meegeleverde app kun je dit aanpassen. Zoiets biedt Apple niet.

Bij de Bose is ook een speciale chip voor ruisonderdrukking aanwezig, waarvan je de instellingen kunt aanpassen. Je kunt kiezen uit 11 standen voor de ruisonderdrukking. Er zitten zes microfoons in voor ruisonderdrukking en vier om te zorgen dat je stem duidelijk hoorbaar is tijdens telefoongesprekken. Hoewel je persoonlijke ervaring met ruisonderdrukking verschillend kan zijn, biedt Bose meer microfoons en meer standen voor de ruisonderdrukking.

Batterijduur: Apple vs de rest

De AirPods Max gaat 20 uur mee op een batterijlading. Dit geldt voor muziek luisteren, bellen en streamen. Daarbij kunnen ruisonderdrukking en spatial audio ingeschakeld zijn. Bose biedt ook 20 uur batterijduur. Sony is echter de winnaar met 30 uur batterijduur als je ruisonderdrukking hebt ingeschakeld. Zet je het uit, dan gaat de XM4 38 uur mee.

Je gebruikt bij Sony en Bose een USB-C-kabel, terwijl Apple heeft gekozen voor een Lightning-aansluiting. Nu hebben de meeste mensen die wel liggen, maar het betekent wel dat Apple’s AirPods Max vooral geschikt zijn voor mensen die toch al Apple-producten hebben. De stroomadapter moet je zelf nog aanschaffen – een tegenvaller bij zo’n duur product.

Alledrie ondersteunen snelladen. Bij Apple kun je na 5 minuten laden 1,5 uur luisteren. Bij Sony gaat het wat sneller: na 10 minuten laden kun je maar liefst 5 uur luisteren. Bose presteert in de middenmoot: na 15 minuten laden kun je 3,5 uur luisteren.

Wat batterijduur en snelladen betreft is Sony de winnaar.

Audio van de AirPods Max, Bose 700 en Sony XM4

Hier komen we op een heikel punt, want veel mensen hebben een passionele voorkeur voor het ene of andere merk. Daarom kijken we vooral naar de functies die elke hoofdtelefoon biedt. Apple biedt Spatial Audio voor een ruimtelijk effect, maar heeft verzuimd een 3,5mm audiojack aan te brengen. Ook krijg je er geen kabeltje bij om je hoofdtelefoon bekabeld te gebruiken. Dat is een tegenvaller als je je AirPods Max op een mengpaneel of ander audio-apparaat had willen aansluiten. De twee nadere merken bieden wel een 3,5mm aansluiting en leveren vaak ook een kabel mee.

De Sony MX4 staat bekend om z’n heldere weergave en uitmuntende audiokwaliteit. Zelfs de kleinste details zijn nog goed hoorbaar. Dat mag ook wel, want Sony is al zo lang actief dat ze hun audioproducten tot in de puntjes geoptimaliseerd hebben. En hoewel Apple beweert dat muziek in het DNA van het bedrijf zit, hebben ze toch echt wat minder ervaring met hoofdtelefoons voor consumenten en professionals. Bij de Sony konden we bovendien veel meer audiospecs vinden dan bij Apple, waar de ‘magie’ van de ervaring belangrijker is dan een opsomming van specs. Via de app van Sony kun je veel EQ-instellingen vinden, veel meer dan bij Bose. Over de audiokwaliteit van Bose zijn de meeste gebruikers ook erg tevreden. Maar de meeste fans vind je bij Sony. Deze roepen we dan ook tot winnaar uit.

Conclusie: Apple AirPods Max, Bose of Sony

Sony en Bose zullen in hun verkoopcijfers waarschijnlijk weinig merken van de komst van de AirPods Max. Door de hoge prijs is de hoofdtelefoon van Apple voor veel mensen geen realistische aankoop. Ben je Apple-fan en wil je gewoon alles van Apple hebben, dan moet je vooral de AirPods Max nemen. Je profiteert dan ook van makkelijk koppelen en wisselen tussen apparaten op basis van je Apple ID.

Maar ben je een gebruiker die voor- en nadelen graag tegen elkaar afweegt en het beste wil voor de best mogelijke prijs, dan zit je bij Sony eigenlijk het beste, hoewel je met een Bose ook een prima aankoop doet. Deze hoofdtelefoons zijn allemaal erg populair en behouden lang hun waarde, zodat je ze later ook nog weer tweedehands kunt verkopen, als je wilt upgraden naar een nieuwer model. De merken richten zich op een verschillend publiek, zitten in heel verschillende prijsklassen, maar één ding hebben ze gemeen: alledrie bieden ze een prima audiokwaliteit en uitstekende ruisonderdrukking.

Kies gewoon het merk dat jou het meest aanspreekt, je kunt eigenlijk geen miskoop doen.

Bekijk ook onze round-up van hoofdtelefoons om te kijken welke je nog meer kunt kiezen.