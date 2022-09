Met (Adaptieve) Transparantie kun je zorgen dat je via de oordopjes of koptelefoon kunt meeluisteren met je omgeving. Je vindt het op de AirPods Pro en diverse Beats-oortjes. In deze tip lees je hoe je de transparantiemodus inschakelt.

Transparantiemodus op AirPods en Beats

Draag je oordopjes of een hoofdtelefoon, dan kan dit gevaarlijk zijn als je deelneemt aan het verkeer. Ook kan het voor mensen in je omgeving vervelend zijn als je je helemaal afsluiten. De Transparantiemodus komt dan van pas: hiermee hoor je de stemmen van mensen om je heen en kun je een gewoon gesprek voeren. Transparantiemodus is de tegenhanger van ruisonderdrukking, waarbij je je juist afsluit van je omgeving. Ontdek hoe het werkt!

Transparantiemodus: op welke AirPods en Beats?

De volgende Apple-producten bieden een transparantiemodus:

De gewone AirPods ontbreken in dit lijstje, omdat de Transparantiemodus hierop niet aanwezig is. Dit geldt ook voor de AirPods 3.

Transparantiemodus bij andere merken

Op de hoofdtelefoons en oortjes van andere fabrikanten vind je vaak ook een Transparantiemodus, dus het is helemaal niet uniek voor de AirPods. Vaak worden hierbij bepaalde marketingnamen gebruikt. Zo gebruikt Bose de termen Quiet Mode en Aware Mode voor respectievelijk ruisonderdrukking en transparantie. Bij Sony heet de functie Quick Attention mode.

Bekijk ons overzicht van hoofdtelefoons met ruisonderdrukking als je andere merken overweegt, want op hoofdtelefoons met ANC zit vaak ook een transparantiemodus.

Transparantie in- en uitschakelen

Het in- en uitschakelen van de transparantiemodus werkt op dezelfde manier als ruisonderdrukking. Op de AirPods Pro druk je in het steeltje:

Bij de AirPods Max druk je op de platte knop aan de rechter oorschelp:

En bij de Beats druk je op het knopje met het Beats-logo. In de meeste gevallen wissel je bij het drukken steeds tussen transparantiemodus en ruisonderdrukking. Eventueel kun je andere acties aan de knoppen of druksensoren koppelen, zoals het activeren van Siri.

Ook op de iPhone, Apple Watch en Mac kun je de transparantiemodus activeren. Hiervoor moet je in het Bedieningspaneel zijn:

Meer uitleg over het wisselen tussen transparantiemodus en ruisonderdrukking lees je in onze tip over ruisonderdrukking op AirPods en Beats.

Wat is Transparantie op de AirPods Pro?

Met de Transparantiemodus kun je meeluisteren naar je omgeving. De microfoons vangen bepaalde omgevingsgeluiden op (bijvoorbeeld stemmen) en versterken dit. Zo kun je nog beter horen wat er in je omgeving te horen is. Alles wat je zelf zegt wordt ook versterkt. Zo kun je dus tegelijk naar de muziek luisteren én mensen in je omgeving verstaan. De Transparantiemodus is ook aan te raden als je op de fiets zit, want dan kun je het verkeer beter horen.

Een variant hierop is de functie Gespreksversterking op de AirPods waarbij stemmen een extra boost krijgen. Ook kun je met Live Luisteren je AirPods gebruiken als een soort gehoorapparaat.

Wat is Adaptieve Transparantie?

Adaptieve Transparantie is voorlopig alleen te vinden op de AirPods Pro 2022. In de normale transparantiemodus zullen de ingebouwde microfoons van de AirPods de geluiden in je omgeving zo realistisch mogelijk proberen weer te geven. Bij Adaptieve Transparantie wordt meer rekening gehouden met geluiden die belangrijk zijn. Zo wil je stemmen wel duidelijk horen, maar niet de geluiden van bouwwerkzaamheden op de achtergrond.

Als er plotseling een hard geluid boven de 85dB optreedt, zoals het starten van een koffiemachine of een drilboor, dan zullen de AirPods dit storende geluid dynamisch dempen zonder dat de weergave van andere geluiden drastisch verandert. Je kunt dus nog gewoon een gesprek blijven volgen. Storende geluiden verdwijnen naar de achtergrond. Je hoort ze nog wel, maar ze worden niet versterkt.

Adaptieve Transparantie werkt alleen als je de pasvormtest voor AirPods hebt uitgevoerd. Daarna kun je er zeker van zijn dat audio boven de 85dB je oren niet meer bereikt. Loop je door een straat en klinkt er opeens een harde sirene, dan hoef je niet bang te zijn dat je gehoorbeschadiging oploopt want de AirPods dempen dit automatisch. Ben je echter in gesprek met iemand, dan zal de stem van de andere persoon nog steeds goed hoorbaar zijn.

Volgens Apple werkt het alleen op de AirPods Pro 2022, omdat alleen die zijn voorzien van de benodigde H2-chip. Er zijn echter aanwijzingen dat het ook gaat werken op de originele AirPods Pro met H1-chip.

Adaptieve Transparantie zorgt ervoor dat de AirPods Pro ook prima te gebruiken zijn als earplugs, bijvoorbeeld tijdens evenementen waar je je oren wil beschermen tegen gehoorbeschadiging door te hard geluid. Normale earplugs dempen vaak alle geluid, waardoor het lijkt alsof je in een cocon zit. Er zijn speciale earplugs (zoals die van Etymotic) die bedoeld zijn voor muzikanten en andere professionals. Maar het mooie is dat deze functie nu in de AirPods Pro 2022 naar een consumentenproduct komt.

Heeft (Adaptieve) Transparantie invloed op de batterijduur?

Functies zoals ruisonderdrukking en transparantiemodus hebben invloed op de batterijduur. Dit zijn de cijfers:

Alle functies uit: 7 uur

Transparantiemodus of ruisonderdrukking aan: 6 uur

Transparantiemodus, ruisonderdrukking en Spatial Audio tegelijk aan: 5,5 uur

De impact is dus niet heel erg groot, maar je merkt wel een verschil in batterijduur. Je kunt dus een volledig concert bijwonen, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de batterijduur. Ook goed om te weten, is dat Adaptieve Transparantie geen extra energie kost ten opzichte van de normale transparantiemodus. Het volumeniveau van de AirPods Pro bepalen ook hoe lang de oortjes meegaan op een volledige lading. Apple’s cijfers zijn gebaseerd op een volumeniveau van 50%. Je kunt het geluidsvolume van de AirPods aanpassen via de steeltjes of het gekoppelde device.

Instellingen voor Transparantiemodus op de AirPods Pro

Wist je dat de Transparantiemodus ook een paar instellingen heeft? Apple heeft ze echter goed verborgen en ze zijn alleen te zien als je de AirPods in je oren hebt. Zo open je de instellingen:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Tik op je AirPods (vlak onder je Apple ID). Ga nu naar Toegankelijkheidsinstellingen voor geluid. Zet de schakelaar aan bij Aangepaste koptelefoon. Blader helemaal omlaag en kies Transparantiemodus. Zet de schakelaar aan bij Aangepaste transparantiemodus. Verplaats de schuifjes, naar voorkeur.

Een andere route om deze instellingen te bereiken is via Instellingen > Toegankelijkheid > Audio/Visueel > Aangepaste koptelefoon. Je komt dan op precies dezelfde plek uit.

Je kunt de versterking aanpassen en ook de balans tussen links en rechts. Dit kan handig zijn als je met één oor beter hoort dan met de andere. De schuifknop voor toon geeft je de mogelijkheid om het geluid wat donkerder of helderder af te stellen. Ook vind je hier de optie om gespreksversterking op de AirPods in te schakelen, zodat je gemakkelijker gesprekken kunt voeren. Schakel dit bijvoorbeeld in als je de dialogen in een film beter wilt verstaan.