Twijfel je tussen de AirPods 4 of toch nog de AirPods 3? In dit artikel lees je wat precies de verschillen zijn. Ook helpen we je met kiezen en vergelijken we de specs.

Als je nieuwe AirPods wil kopen en daar niet teveel geld aan uit wil geven, dan stuit je ongetwijfeld op de nieuwe AirPods 4 en de voorganger AirPods 3. Op het eerste gezicht lijken deze AirPods-modellen erg op elkaar, met nagenoeg hetzelfde design. En de AirPods 3 vind je misschien wel met een hele goede deal. De keuze lijkt dan simpel, toch? Het zit toch iets anders in elkaar, want de AirPods 4 is eigenlijk bijna altijd een veel verstandigere keuze. In dit artikel leggen we je uit waarom en lees je wat de verschillen tussen de AirPods 4 en AirPods 3 zijn.

Belangrijk om te weten is dat er twee varianten van de AirPods 4 zijn: de standaard uitvoering en die met actieve ruisonderdrukking (en andere geluidsmodi). In dit artikel vergelijken we beide AirPods 4-modellen met de AirPods 3, om je zo een compleet beeld te geven. Bij elk verschil geven we duidelijk aan of het voor beide AirPods 4-modellen geldt of alleen voor de duurdere variant.

Verschillen AirPods 4 vs AirPods 3

Er zijn elf grote verschillen tussen de AirPods 4-modellen enerzijds en de AirPods 3 anderzijds. Het ene verschil is wat groter dan de ander, maar het zijn allemaal verschillen waar je in het normale gebruik wel degelijk iets van merkt, ten gunste van de AirPods 4. Bij één verschil heeft de AirPods 3 juist een groot voordeel.

#1 Actieve ruisonderdrukking en meer

Beschikbaar in: duurdere uitvoering AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking

Het duurdere AirPods 4-model heeft ondersteuning voor actieve ruisonderdrukking, de transparantiemodus en adaptieve audio. Daardoor kun je je met dit AirPods 4-model veel meer afsluiten van de buitenwereld (of juist omgevingsgeluid wel door laten komen). Bij de AirPods 3 heb je dergelijke audiomodi niet, waardoor de AirPods zich niet bewust zijn van je omgevingsgeluid. Alleen de vorm van elke AirPod 3 zelf zorgt voor enige afscherming, maar verdere geluidsversterking of vermindering ontbreekt.

Kijk je naar de goedkopere AirPods 4 ten opzichte van de AirPods 3, dan zien we op dit vlak eigenlijk geen verschil.

#2 Gespreksdetectie

Beschikbaar in: duurdere uitvoering AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking

Een andere handige functie van de duurdere AirPods 4, is de aanwezigheid van gespreksdetectie. De AirPods 4 met ruisonderdrukking herkent als er iemand tegen je praat of je zelf begint te praten, waardoor de ruisonderdrukking tijdelijk uitgeschakeld wordt en het volume lager gaat. Dat is vooral handig als je ongestoord van je muziek wil genieten, maar bijvoorbeeld je partner iets belangrijks tegen je zegt. Of bijvoorbeeld in het vliegtuig, als er ineens een belangrijke omroep gedaan wordt. Omdat de AirPods 3 (en de goedkopere AirPods 4) geen ruisonderdrukking hebben, vind je de functie daar niet.

#3 Chip en geluidskwaliteit: van H1 naar H2

Beschikbaar in: beide uitvoeringen AirPods 4

Beide modellen van de AirPods 4 hebben een nieuwere H2-chip. Deze levert een betere algehele geluidskwaliteit en zorgt voor extra functies als gepersonaliseerd volume en stemisolatie. De AirPods 3 zijn nog voorzien van de H1-chip, afkomstig uit 2019. De H2-chip zorgt er bovendien voor dat je langer van nieuwe functies kan genieten. We hebben de afgelopen jaren vaak gezien dat Apple met grote iOS-updates nieuwe functies uitbrengt voor AirPods die alleen voorzien zijn van een H2-chip. Dat is dan ook de reden dat veel recente audiofuncties ontbreken in de AirPods Max, die nog altijd een H1-chip heeft.

#4 Gewijzigde pasvorm AirPods 4

Beschikbaar in: beide uitvoeringen AirPods 4

Qua ontwerp lijken de AirPods 4 en de AirPods 3 erg op elkaar, maar er is wel degelijk een klein verschil. Apple heeft de pasvorm iets gewijzigd, met een wat rondere kop, waardoor je gehoor iets meer afgeschermd wordt. Het is dan ook goed mogelijk dat de AirPods 4 bij jou iets beter blijven zitten, al is dit erg persoonlijk en een kwestie van proberen. Wij hebben zowel de AirPods 4 als de AirPods 3 in gebruik en merken weinig verschil in draagcomfort, maar dat kan per persoon verschillen.

#5 Kleinere oplaadcase voor AirPods 4

Beschikbaar in: beide uitvoeringen AirPods 4

De AirPods 4-modellen hebben een kleinere oplaadcase. De case is het kleinst van alle AirPods-modellen, waardoor je hem misschien net wat makkelijker in je tas of zak kan stoppen. Dat betekent overigens niet dat de AirPods 3-case erg groot is: ook die stop je eenvoudig in je zak of tas. Hieronder zie je nog eens de verschillen qua afmetingen:

AirPods 4 AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking AirPods 3 Afmetingen per AirPod 30,2 x 18,3 x 18,1mm 30,2 x 18,3 x 18,1mm 30,79 x 18,26 x 19,21mm Gewicht per AirPod 4,3 gram 4,3 gram 4,28 gram Afmetingen oplaadcase 46,2 x 50,1 x 21,2mm 46,2 x 50,1 x 21,2mm 46,40 x 54,40 x 21,38mm Gewicht oplaadcase 32,3 gram 34,7 gram 37,91 gram

#6 Oplaadcase met speaker en meer

Beschikbaar in: duurdere uitvoering AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking

De AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking heeft ook nog iets extra’s in de oplaadcase: een ingebouwde speaker. Je kunt daarop een geluidje afspelen, voor het geval je de AirPods kwijt bent. Dat werkt zelfs als de AirPods zelf niet meer in de case zitten, dankzij de eigen Bluetooth-verbinding van de oplaadcase. De gewone AirPods 4 en de AirPods 3 hebben wel een zoekfunctie, maar dan alleen voor de oortjes zelf. Daar wordt ook het geluidje op afgespeeld, maar dat is zo zacht dat je ze lastiger kunt vinden.

Daarnaast heeft de oplaadcase van de AirPods 4 met ruisonderdrukking standaard draadloos opladen en opladen met een Apple Watch-oplader. Dat vind je niet op de gewone AirPods 4. De AirPods 3 (in ieder geval de variant met MagSafe) ondersteunt als extra wel magnetisch opladen met een MagSafe-oplader. Dat kan bij de AirPods 4 met geen enkel model.

#7 Batterijduur: AirPods 3 gaan langer mee

Opvallend genoeg scoort de AirPods 3 beter als het gaat om batterijduur. Met de AirPods 3 kun je tot 6 uur muziek luisteren nadat ze volledig opgeladen zijn. Bij de AirPods 4 is dat maximaal 5 uur: een uurtje korter dus. Zet je ruisonderdrukking continu aan op de AirPods 4, dan is de batterijduur zelfs nog een uurtje korter tot zo’n 4 uur. De totale luistertijd (met bijladen van de oplaadcase) is wel gelijk bij alle modellen: tot 30 uur.

#8 Opladen: van Lightning naar usb-c

Beschikbaar in: beide uitvoeringen AirPods 4

De AirPods 3 heeft nog een Lightning-aansluiting in de oplaadcase. Als je geen draadloze oplader hebt, betekent dat dus dat je nog altijd een Lightning-kabel moet gebruiken. Dat kan onhandig zijn, omdat we tegenwoordig voor steeds meer producten overstappen op usb-c. De iPads en Macs werken al allemaal met usb-c en sinds de iPhone 15 geldt dat ook voor de iPhone. Wil je ook usb-c in de AirPods, dan moet je dus bij de AirPods 4 zijn. Het maakt daarbij niet uit welke uitvoering je kiest.

#9 Bestendigheid: AirPods 4 zijn stofbestendig

Beschikbaar in: beide uitvoeringen AirPods 4

Zowel de AirPods 3 als de AirPods 4 zijn zweet- en waterbestendig, maar beide versies van de AirPods 4 zijn ook nog stofbestendig. Dat geldt zowel voor de AirPods zelf als de oplaadcase. Ze hebben dan ook een IP54-certificatie, terwijl dit bij de AirPods 3 nog IPX4 is. In de praktijk betekent dat dat de AirPods mogelijk langer mee gaan, omdat ze minder snel defect zullen gaan van veel stof. Mogelijk blijft ook de geluidskwaliteit daardoor langer goed.

#10 Siri-hoofdbewegingen alleen op AirPods 4

Beschikbaar in: beide uitvoeringen AirPods 4

Op alle AirPods-modellen kun je Siri gebruiken, vaak ook handsfree met een Hé Siri-commando. Maar soms zijn er situaties waarbij je niet wil praten. De AirPods 4-modellen ondersteunen hiervoor de Siri-hoofdbewegingen. Je kunt daarmee door te knikken of schudden reageren op vragen van Siri, bijvoorbeeld als er iemand belt en Siri vraagt of je het gesprek wil beantwoorden.

#11 Prijs: grote verschillen in de prijzen

Qua prijs zit er momenteel vooral een verschil tussen de AirPods 3 en standaard AirPods 4 enerzijds en de AirPods 4 met ruisonderdrukking anderzijds. Laatstgenoemde is een stuk duurder. De kans is wel groot dat je van de AirPods 3 meer deals tegen gaat komen de komende tijd, omdat dit een uitlopend model is. Hou daarvoor zeker ons artikel met AirPods aanbiedingen in de gaten.

Specs: de verschillen tussen AirPods 4 en AirPods 3 op een rij

Wil je alle specs nog even op een rij zien? In de tabel hebben we alles nog eens op een rijtje gezet:

AirPods 4, ruisonder-drukking AirPods 4 AirPods 3 Prijs €199,- €149,- Vanaf +- €150,- Introductie

–datum September 2024 September 2024 September 2021 Oplaadcase Bedraad, draadloos Qi en Apple Watch-oplader Bedraad Bedraad, draadloos Qi en MagSafe Modeltype Draadloze oordopjes Draadloze oordopjes Draadloze oordopjes Kleuren Wit Wit Wit Actieve ruis-

onderdrukking √ – – Transparan–

tiemodus √ – – Adaptieve

audio √ – – Gespreks-

detectie √ – – Stemisolatie √ √ – Gepersona-

liseerd volume √ √ – Adaptieve EQ √ √ √ Ruimtelijke audio

met hoofdtracking √ √ √ Dolby Atmos √ √ √ Waterbesten-

digheid Zweet-, stof- en waterbestendig (IP54) Zweet-, stof- en waterbestendig (IP54) Zweet- en waterbestendig (IPX4) Pasvorm Universeel Universeel Universeel Aansluiting Usb-c Usb-c Lightning Chip H2 H2 H1 U1-chip – – – Speaker in

oplaadcase √ – – Draagkoord – – – Hé Siri √ √ √ Siri-interacties (hoofdgebaren) √ √ – Gehoorfuncties – – – Druksensor √ √ √ Volumebediening – – – Batterijduur muziek luisteren Tot 5 uur Tot 5 uur Tot 6 uur Batterijduur met bijladen Tot 30 uur Tot 30 uur Tot 30 uur Draagdetectie √ √ √ Bluetooth 5.3 5.3 5.0 Gewicht 4,3 gram (per AirPod) 4,3 gram (per AirPod) 4,28 gram (per AirPod)

Overeenkomsten AirPods 4 vs AirPods 3

Tot slot zijn er ook veel overeenkomsten tussen de AirPods 4 en AirPods 3. Denk aan functies als makkelijker koppelen, automatisch wisselen en synchroniseren met al je Apple-apparaten. Ook het algehele design is gelijk, met de bekende wit glimmende afwerking. De pasvorm is in beide modellen universeel en het gaat om gewone draadloze oordopjes, dus niet om in-ear modellen zoals bij de AirPods Pro. Functies als de adaptieve EQ en ruimtelijke audio met Dolby Atmos zijn op zowel de AirPods 4 als de AirPods 3 te vinden.

Conclusie AirPods 4 vs AirPods 3

Het verschil tussen de AirPods 4 en de AirPods 3 zien we vooral bij de AirPods 4 met ruisonderdrukking. Dankzij de verschillende geluidsmodi kun je je daarmee veel beter afzonderen van je omgeving (of je juist meer bewust laten worden van je omgeving). Ook de verbeterde oplaadcase met speaker is een groot verschil, waardoor je de AirPods 4 makkelijker kan terugvinden als je ze even uit het oog verloren bent.

AirPods 3 vs AirPods 4

Nemen we de standaard AirPods 4 mee, dan zien we nog veel meer verschillen. De betere chip in de AirPods 4 zorgt voor betere geluidskwaliteit en meer extra functies zoals gepersonaliseerd volume en de Siri-hoofdbewegingen, terwijl het iets aangepaste design er mogelijk voor zorgt dat de AirPods 4 beter blijven zitten. Dat laatste is erg persoonlijk, want voor jou zou zomaar het tegenovergestelde kunnen gelden.

We vinden de AirPods 3 eigenlijk alleen nog de moeite waard als deze aanzienlijk beter in je oren blijven zitten en je echt niet zonder MagSafe-support kan, gecombineerd met een hele goede deal. Maar voor de meeste mensen zijn de gewone AirPods 4 een betere keuze, aangezien die qua prijs op nagenoeg hetzelfde niveau ligt als de AirPods 3.

Ga de AirPods 4 kopen als…

…je de beste standaard AirPods zoekt.

…je graag ruisonderdrukking en andere geluidsmodi wil. Kies dan het model met actieve ruisonderdrukking.

…je wil profiteren van betere geluidskwaliteit.

…je de AirPods vaak kwijt bent. De verbeterde zoekfunctie met speaker in het duurdere model is dan een aanrader.

…je geen Lightning-producten meer wil.

…je langer met de AirPods wil doen. De AirPods 4 krijgen vermoedelijk nog langer nieuwe functies met software-updates.

Prijzen AirPods 4 (2024)

Ga de AirPods 3 kopen als…

…je een hele goede deal vindt. We adviseren om niet meer dan €150,- te betalen (het liefst minder).

…je meer dan vijf uur achter elkaar luistert. Het extra uur luistertijd kan van pas komen.

…je nog niks met usb-c hebt en liever Lightning gebruikt.

Prijzen AirPods 3 (2021)