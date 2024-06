Schermtijd is een handige functie op de iPhone, iPad en Mac waarmee je niet alleen kan zien hoeveel tijd je zelf op je apparaten besteedt, maar vooral ook om te beperken hoe je kind een iPhone of iPad gebruikt. Met applimieten en Apparaatvrije tijd bepaal je bijvoorbeeld hoe lang een kind een bepaalde app mag gebruiken en vanaf welk moment op de dag alle apps geblokkeerd worden. Met ouderlijk toezicht op de iPhone en iPad kun je ook bepaalde websites voor kinderen blokkeren. Maar juist op dit vlak blijkt het systeem te falen. Door een bug zijn geblokkeerde websites te omzeilen, waardoor een kind toegang kan krijgen tot alle websites die het maar wil.

Schermtijd-bug: geblokkeerde websites toegankelijk

De bug is te reproduceren door een reeks specifieke tekens in de adresbalk van Safari in te toetsen, gecombineerd met de websitelink, zo schrijft The Wall Street Journal. Welke tekens dit precies zijn, deelt de site niet. De bug is op het spoor gekomen door meerdere beveiligingsonderzoekers, die zeggen dit probleem al meerdere keren aan Apple gemeld hebben, de afgelopen drie jaar. Maar zonder daar iets op terug te horen. Tegenover The Wall Street Journal zegt Apple nu dat ze dergelijke meldingen over softwarebugs serieus nemen en dat er voor de volgende software-update een fix gepland staat.

Het is zeker niet de eerste keer dat er een bug in Schermtijd opduikt. Nog geen jaar geleden schreven we over een Schermtijd-bug waardoor kinderen konden blijven spelen, omdat ingestelde limieten niet gesynchroniseerd werden. Maar er spelen nog meer bugs rondom Schermtijd. Zo worden de statistieken niet altijd goed geladen, krijg je als ouder niet altijd een verzoek als een kind vraagt om meer schermtijd of om het downloaden van een nieuwe app en meer. Apple zegt in een reactie tegenover WSJ dat er in de afgelopen software-updates diverse verbeteringen doorgevoerd zijn voor Schermtijd. In met name iOS 17.5 zouden dergelijke problemen opgelost zijn.

De beveiligingsonderzoekers gingen er vanuit dat zij binnen Apple’s bounty-programma een vergoeding zouden krijgen voor het ontdekken van deze bug, maar daar gaat Apple niet in mee. Volgens Apple gaat het hier niet om een beveiligingsprobleem, maar om een softwarebug.