15% commissie geldt voor bijna iedereen

Bij App Store-ontwikkelaars denk je misschien aan bedrijven als Epic Games en Spotify, maar die vormen in feite maar een minderheid. Het overgrote deel van de appontwikkelaars verdient veel minder, van een paar ton tot helemaal niets. Voor die groep is Apple’s nieuwe Small Business Program bedoeld. Daarbij geldt niet langer een commissie van 30% maar van slechts 15%. Ontwikkelaars die minder dan 1 miljoen per jaar verdienen komen ervoor in aanmerking. Het blijkt daarbij om 98% van de ontwikkelaars te gaan, zo heeft AppFigures berekend.



Het blijkt uit appdata en -analyse van het bedrijf. Van de twee miljoen apps die momenteel in de App Store verkrijgbaar zijn, gaat het om 376.000 apps met betaling vooraf, in-app abonnementen of een andere vorm van betaling. Ze worden gemaakt door ongeveer 124.500 ontwikkelaars en van die groep verdiende nog geen 2% meer dan een miljoen euro in 2019. Dat betekent dat ongeveer 98% van de ontwikkelaars in aanmerking komen voor Apple’s nieuwe programma.

Bij de ontwikkelaars die wel meer dan een miljoen verdienen, vind je veel bekende namen: Google, Tinder, Disney, Dropbox, LinkedIn maar vooral heel veel gamebedrijven. Ongeveer de helft van de veelverdieners maakt games. Maar ook bij deze groep zijn er grote verschillen. Het bovenste topje van 1,5% is goed voor 29% van de totale inkomsten van deze groep.

Er is ook nog een vrij grote groep van 39% die net boven de $1 miljoen zit. Zij zouden een truc kunnen verzinnen: door de prijs van hun apps net iets lager te maken komen ze misschien net in aanmerking voor het Small Business Program en houden ze uiteindelijk meer geld over.

Ontwikkelaars zijn blij

Financiële analisten gaven eerder al aan, dat het Small Business Program van toepassing is op vrijwel alle ontwikkelaars. Dat wordt nu bevestigd door cijfers. Op de totale inkomstenstroom van Apple zal het programma weinig impact hebben: een halvering van weinig is nog steeds weinig. Voor de kleine ontwikkelaars is het echter een zegen: in een persbericht publiceerde Apple vorige week een bloemlezing van blije reacties. Ontwikkelaars zien opeens weer toekomst als appmaker, kunnen eindelijk de studie van hun kinderen betalen of iemand in dienst nemen om hun app naar een volgend niveau te tillen.

Maar of Apple deze stap heeft gezet “omdat ze vanouds opkomen voor rebellen en underdogs”, zoals een van de blije ontwikkelaars beweert? Het heeft waarschijnlijk meer te maken met de vele antitrust-onderzoeken die er momenteel gaande zijn.