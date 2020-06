Somfy heeft een lange geschiedenis als het om HomeKit gaat. Al in 2018 stond de ondersteuning voor HomeKit bij Somfy gepland, maar het geduld van gebruikers is flink op de proef gesteld. Nu, ruim twee jaar later, is de update voor zowel de Outdoor Camera als de Somfy Protest-app beschikbaar. Dit maakt Somfy zelf bekend op hun eigen forum. HomeKit-ondersteuning voor de Indoor Camera was al een tijdje beschikbaar.



Somfy Outdoor Camera nu met HomeKit

Na het installeren van de nieuwste versie van de Somfy Protect-app en versie 2.0 voor de camera, vind je in de Somfy Protect-app de benodigde koppelcode. Je kunt deze opslaan op je iPhone of iPad en vervolgens de code scannen via een ander toestel via de stappen in de Woning-app voor het toevoegen van een nieuw apparaat. Zodra je alle stappen doorlopen hebt, bekijk je de beelden in de Woning-app, kun je meldingen instellen en automatiseren met andere slimme HomeKit-apparaten in huis. Helaas is er geen HomeKit Secure Video en het is onduidelijk of dit op de planning staat.

De Somfy Outdoor Camera streamt de beelden in Full HD en biedt ook nachtzicht. Er zit ook een sirene op die tot maar liefst 110 decibel gaat. De camera heeft een kijkhoek van 130 graden en alarmeert bij detectie van indringers. Er zit nog geen mensendetectie op, maar dit is wel bij Somfy in ontwikkeling. Je kan ook via de camera communiceren dankzij de speaker en microfoon. De camera is ook te koppelen aan je buitenverlichting, zodat deze ingeschakeld wordt als er beweging gedetecteerd wordt.

Bij beweging kun je tot dertig seconden terugkijken. Je kan videoclips uploaden of downloaden naar Dropbox, Google Drive of OneDrive. De gegevens worden versleuteld via een AES-256 encryptie. Er is geen apart betaald lidmaatschap vereist. De camera is er in wit en grijs en kost zo’n €230.

