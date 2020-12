De populaire slaapapp Sleep Cycle heeft nu HomeKit-integratie. Dat betekent dat je je HomeKit-lampen kunt laten aan gaan zodra je wekker af gaat of uit gaan zodra je in slaap valt.

Als je op zoek bent naar een goede allround slaapapp voor je iPhone, is Sleep Cycle één van de bekendste. De app biedt heel veel opties en analyseert je slaap via de microfoon. Er is ook een Apple Watch-app van Sleep Cycle, waar onder andere een slimme waakfunctie in zit. Voor wie HomeKit-lampen in huis heeft, is er opnieuw een handige functie toegevoegd. Sleep Cycle kan nu je HomeKit-lampen bedienen. De functie is beschikbaar voor premiumgebruikers.



Sleep Cycle met HomeKit

De integratie met HomeKit in Sleep Cycle is toegevoegd in versie 6.12 van de populaire slaapapp. Via je profiel kun je de koppeling met HomeKit maken, waarna je de scène kan kiezen die geactiveerd moet worden zodra je je wekker uit zet. Een andere instelling die je kan kiezen is om je lampen geleidelijk feller te laten branden terwijl je wakker wordt. Als je lampen het ondersteunen, kun je er zelfs voor kiezen om de kleur en temperatuur van het licht langzaamaan te laten aanpassen, waarmee je de zonsopkomst kan nabootsen.

De nieuwste functie is een uitbreiding op de Hue-functie van Sleep Cycle. Al sinds 2014 ondersteunt de Sleep Cycle-app Hue-lampen, maar nu dankzij de ondersteuning voor HomeKit kun je elke lamp daarmee gebruiken. Andere accessoires zoals rolluiken worden nu nog niet ondersteund. Hou er dus rekening mee dat de functie alleen beschikbaar is voor betaalde premiumgebruikers van Sleep Cycle. Sleep Cycle Premium kost €29,99 per jaar en is zeven dagen lang gratis te proberen. Een account aanmaken kan ook met Sign in with Apple.

In de Hue-app kun je ook routines voor wakker worden instellen. Gebruik je geen Sleep Cycle maar de standaard wekker op je iPhone? Ook dan kun je via de Opdrachten-app bijvoorbeeld een scène instellen zodra je je wekker uit zet of snoozet.