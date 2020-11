Waze werkt met CarPlay dashboard

De nieuwe functie werd getipt door een gebruiker die in de beta zit. Deze persoon stuurde een afbeelding van Waze in split-view. Sinds iOS 13 beschikt CarPlay over een dashboard, zodat je niet meer tussen apps hoeft te bladeren. Aanvankelijk werkte het alleen met Apple Kaarten, later werd in iOS 13.4 ook de mogelijkheid toegevoegd voor third party-apps. TomTom en Google Maps deden eraan mee en Waze lijkt binnenkort ook aan dit lijstje te kunnen worden toegevoegd. In split-view kun je een kaart zien en tegelijk bijvoorbeeld zien welke muziek er wordt afgespeeld.



Sinds 2018 vind je Waze al in CarPlay. Een woordvoerder van Waze wilde niet bevestigen dat de betatest loopt, dus een datum wordt ook nog niet gecommuniceerd. De woordvoerder wilde alleen kwijt dat er op dit moment niets valt aan te kondigen. De betatester merkte op dat het split-screen dashboard er soepel werkt en het gebruik echt verbetert. Je krijgt een verkleinde navigatieweergave met aankomsttijd, kaart en snelheidslimiet. Je kunt echter geen problemen rapporteren, als er bijvoorbeeld een wegafzetting is. Google Maps is sinds augustus 2020 al in je CarPlay-dashboard te vinden.

In de beta vind je ook rijstrookbegeleiding voor Waze op de iPhone. Je kunt dan tijdig de juiste rijstrook pakken, zonder over de weg te zigzaggen. Waze heeft 140 miljoen maandelijks actieve gebruikers die elke maand meer dan 40 miljard kilometer rijden. Door de lockdown die in veel landen is ingesteld zijn die gebruikers momenteel een stuk minder actief. Daardoor verdient Waze minder aan advertenties, waardoor het bedrijf 5% van de medewerkers moest ontslaan. Dit komt neer op ongeveer 30 mensen. CEO Noam Bardin gaat begin 2021 ook opstappen.