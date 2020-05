Sleep Cycle is terug op de Apple Watch

Sleep Cycle terug op Apple Watch

Sleep Cycle had al een Apple Watch-app, maar haalde die offline omdat er vanuit Apple te veel beperkingen waren. Nu zien de makers er weer brood in. De Sleep Cycle-app voor de Apple Watch analyseert je slaappatronen en gebruikt daarvoor slimme trucjes die sinds watchOS 6 mogelijk zijn. Het werkt niet met geluid, hebben de makers gezegd.



Sleep Cycle bevat op de Apple Watch een intelligente wekker, die je wakker maakt wanneer je in een lichte slaap bent. De app synct de data direct naar Apple’s Gezondheid-app en HealthKit.

Sleep Cycle: wekker instellen

Het instellen van een wekker gaat als volgt: heb je je wekker op 7 uur ingesteld, dan zal Sleep Cycle je tussen 6:30 en 7:00 uur wakker maken op het moment dat je in een lichte slaapfase bent. Vind je een halfuur speelruimte wat te veel, dan kun je dit ook meteen op de Apple Watch aanpassen, bijvoorbeeld 10 of 15 minuten. Verder kun je de snooze-instellingen aanpassen. Het bijzondere is dat je daar nu niet meer je iPhone voor nodig hebt, maar dat je het op de Apple Watch regelt.

Als het alarm afgaat, dan is dat een stil alarm, zodat je bedgenoot niet rechtop in bed zit door snerpende geluiden. Hiervoor moet Niet Storen op de Apple Watch wel uitgeschakeld zijn, anders werkt het niet. Nu denk je misschien: als ik de hele nacht met de Apple Watch in bed moet liggen, dan gaat mijn batterij leeg. Vooral bij wat oudere modellen kan dat een probleem zijn. Maar ook daar heeft Sleep Cycle iets op gevonden: je kunt de Theatermodus inschakelen zodat het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt.

Nog geen snurkfunctie

De app analyseert ook je slaappatroon. Wat er helaas niet in zit is de snurkfunctie, die wel in de vorige Apple Watch-app te vinden was. Die komt er binnenkort waarschijnlijk wel in, want met de huidige functies is de app nog lang niet klaar.

De app is gratis, maar er zitten wel in-app aankopen in. Zoek je nog andere apps om slaap op de Apple Watch te tracken, dan hebben we een round-up voor je.

Er is overigens wel een probleem voor Sleep Cycle als er binnenkort slaapfuncties op de Apple Watch beschikbaar komen. Er zijn geruchten dat Apple van plan is om het (nu dan toch echt) in te bouwen in watchOS.