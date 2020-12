Craig Federighi, bij Apple verantwoordelijk voor software-engineering, heeft op een Europese conferentie over privacy gesproken. Federighi sprak dreigende woorden in een interview na afloop. Daarnaast heeft Apple samen met Cloudflare een privacyvriendelijk internetprotocol ontwikkeld.

Craig Federighi over privacy

Craig Federighi waarschuwde dat apps die niet aan de nieuwe anti-trackingregels voldoen uit de App Store zullen worden verwijderd. De topman doelt daarmee op de nieuwe privacyfuncties in iOS 14, waarmee tracking aan banden wordt gelegd. In september kondigde Apple aan dat er een nieuwe mechanisme zal worden ingebouwd in iOS 14, iPadOS en tvOS 14. De invoering daarvan is uitgesteld tot begin 2021, omdat adverteerders zoals Facebook in paniek raakten over een dramatische terugval in inkomsten. De functie beperkt de mate waarin adverteerders gebruikers kunnen volgen binnen een app en is bedoeld om de privacy van gebruikers beter te beschermen.



Alle apps moeten voldoen aan Apple’s App Tracking Transparency-regels, anders worden ze uit de App Store gehaald. Tracking is alleen mogelijk als een gebruiker toestemming geeft. Vanaf vandaag moeten apps die nieuw worden ingediend bij de App Store bovendien een privacylabel invullen, dat aangeeft welke data wordt verzameld.

Bekijk ook Apps krijgen privacylabel in iOS 14: zo werkt het In iOS 14 zullen apps worden voorzien van een paneel met privacy-informatie. Zo kun je in een keer zien welke data wordt gebruikt om je te volgen, zoals aankopen, browserhistorie en locatie. Apple heeft nu meer informatie gegeven.

Federighi sprak ook op de European Data Protection and Privacy Conference. Hij geeft daarin aan dat bedrijven en ontwikkelaars zich wel zullen aanpassen. “De grootste spelers begrijpen dat ze het spel volgens de regels moeten spelen”, aldus Federighi. Onduidelijk is of hij daarmee ook Facebook bedoelde. “Er is een verhit debat, maar ik verwacht dat ze een oplossing vinden.”

Craig Federighi is te zien na 49:00 minuten.

De Apple-topman denkt dat er een kritiek moment voor privacy is aangebroken en dat Apple daarbij de lat hoog legt voor de hele bedrijfstak. Federighi benadrukte nog maar eens dat Apple probeert daarbij zo weinig mogelijk data te verzamelen, terwijl anderen juist de omgekeerde insteek hebben: zij verzamelen, verkopen en bewaren zoveel mogelijk gebruikersdata, waardoor mensen het vertrouwen in tech kwijtraken. Om daar iets tegen te doen zouden zowel bedrijven als de overheid in actie moeten komen. Verder is Apple een groot voorstander van end-to-end encryptie en steunt Europese plannen daarvoor.

Apple en Cloudflare ontwikkelen privacyvriendelijk internetprotocol

Apple is nog meer van plan met privacy. Samen met Cloudflare is een nieuw privacyvriendelijk internetprotocol ontworpen. Dit moet een van de grootste problemen oplossen, waarvan je het bestaan misschien niet eens kende. Oblivious DNS-over-HTTPS (in het kort ODoH) is een nieuw protocol dat het moeilijker gaat maken om te weten welke websites jij bezoekt.

Meer informatie vind je hier.