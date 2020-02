De Sengled Smart Hub met HomeKit ligt nu in de winkel. Je kunt er tot 64 accessoires op aansluiten, zoals slimme lampen. De Zigbee-hub werd vorige maand op CES 2020 aangekondigd en ligt nu in de winkel.

Sengled is misschien niet de meest voor de hand liggende naam als het gaat om smart home, maar het merk is toch alweer een tijdje aan de weg aan het timmeren. De accessoires zijn vaak erg betaalbaar en dat maakt het aantrekkelijk voor mensen die niet te veel willen betalen voor hun lichtstrips, slimme stekkers, deur/raamsensoren en draadloze afstandsbedieningen. Er was al een hub om al je apparaten aan te sturen. Het nieuwe model ziet er vrijwel hetzelfde uit, maar heeft een nieuw modelnummer, E39-G8C. Behalve met HomeKit werkt het ook met Amazon Alexa en Google Assistant. Verder is het bedrijf van plan om later dit jaar retro led-lampen met filament uit te brengen.



Je betaalt bij Amazon rond de 30 dollar voor deze hub, die je in staat stelt om je accessoires voortaan met Siri te bedienen en mee te nemen in automatiseringen en scenes. De hub en de apparaten zelf gebruiken Zigbee om met elkaar te communiceren, net als bij Philips Hue en Aqara. De apparaten zijn verbonden met de hub, die op z’n beurt met een Ethernet-kabel is aangesloten op je netwerk. De benodigde kabel daarvoor zit in de verpakking. Je krijgt er een Amerikaanse stroomadapter bijgeleverd.

Sengled verkoopt ook nog steeds de niet-HomeKit-geschikte variant, dus let op welke je koopt. Installeren doe je met de Sengled Home-app, die je langs alle stappen leidt. Vervolgens kun je schema’s instellen en acties definiëren, gebaseerd op triggers. Besluit je om te investeren in Sengled-spullen, dan moet je er wel rekening mee houden dat ze wat moeilijker verkrijgbaar zijn. Zo is de hub momenteel alleen te vinden bij de Amerikaanse Amazon-winkel en dat betekent langere levertijd en mogelijk extra kosten voor verzenden en invoer, als je een flinke doos met accessoires koopt.