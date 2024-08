De Lexar Professional Go Portable SSD en Hub is een nieuw accessoire voor iPhone-filmers. Het geeft je extra opslag en extra usb-c-poorten. Je kunt nu meedoen aan de Kickstarter-actie.

Film je vaak 4K- of ProRes-beelden met je iPhone 15 Pro (Max), maar heb je niet genoeg opslag? Dat komt al gauw voor, want ProRes-beelden zijn niet mals qua bestandsgrootte. Het is tot wel dertig keer groter dan Apple’s standaard filmformaat. Voor die mensen komt er binnenkort een nieuw accessoire op de markt: de Lexar Professional Go Portable SSD en Hub.

Lexar Professional Go Portable SSD en Hub

De usb-c-hub en externe SSD van Lexar is speciaal ontworpen om met een iPhone te worden gebruikt. Voor de SSD kun je kiezen uit een 1TB of 2TB variant. Deze hebben een leessnelheid van 1050 MB/s en een schrijfsnelheid van 1000 MB/s. Op de hub zitten 4 usb-c-poorten, maar twee daarvan worden al ingenomen door de opslag en de koppeling met je iPhone. Toch geeft dat al veel mogelijkheden, want je kunt de twee overgebleven poorten bijvoorbeeld gebruiken voor een microfoon en een powerbank, maar ook een LED-lamp of ander usb-c-accessoire met een vermogen tot 30 Watt.

Je kunt de SSD direct verbinden met je iPhone via usb-c waardoor hij aan de onderkant uitsteekt. Wil je niet dat het in de weg zit, dan gebruik je het meegeleverde tussenstukje. Hiermee plaats je de SSD (en andere accessoires) aan de achterkant van je iPhone. Klaar met filmen? Dan kun je de SSD natuurlijk ook verbinden met je iPad, Mac of ander apparaat met usb-c. Het is immers uiteindelijk gewoon een externe SSD.

Te zien aan het accessoire kun je je voorstellen dat het lastig is om met hoesjes te werken. Daarom krijg je bij de SSD en hub ook een nieuw siliconen hoesje zodat je niet volledig onbeschermd op pad gaat. Je kunt echter ook kijken of je de nieuwe Lexar-accessoires wil combineren met de MagSafe-accessoires van Rode. Meer informatie over de functies van Lexar’s nieuwe accessoires vind je op de website van Lexar.

Lexar externe SSD en usb-c-hub op Kickstarter

Geïnteresseerden vinden de Lexar Professional Go Portable SSD met Hub op Kickstarter. Op dit moment is de laagste prijs $129, maar gaandeweg wordt het duurder als de early birds zijn geclaimd.

Het doel is al ruimschoots behaald, maar er blijft bij Kickstarter altijd een risico. Zo kan het project worden vertraagd, beloofde functies ontbreken of in het ergste geval kan het project zelfs helemaal geschrapt worden. Geld terug zit er dan niet in. We kennen Lexar echter als gerenommeerd merk en we hebben daarom vertrouwen in dat dat laatste in ieder geval niet gebeurt.