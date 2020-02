De App Store staat vol met e-mailapps voor de iPhone en iPad, mocht de standaard Mail-app voor jou niet voldoende zijn. Sommige apps zijn betaald, maar het overgrote deel is gratis (met eventuele in-app aankopen). Motherboard deed onderzoek naar gratis e-mailapps en ontdekte dat er in sommige gevallen privacygevoelige gegevens geanalyseerd en verkocht worden.



‘Gratis e-mailapps verkopen persoonlijke gegevens’

Edison is verreweg de populairste app die door Motherboard onderzocht is. De app staat in Nederland op de 175e plek in de toplijsten van productiviteitsapps in de App Store. De app adverteert met een Privacy first-beleid, maar blijkt niet helemaal duidelijk te zijn in hoe ze geld verdienen met jouw gegevens. Edison analyseert je e-mails en verkoopt onder andere aankoopinformatie aan marketingbedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om welke producten je bij webwinkels gekocht hebt. Dit analyseren van de gegevens valt onder het Edison Trends-model.

In een reactie geeft Edison aan hoe de vork in de steel zit. Allereerst hebben ze dit systeem bedacht om ervoor te zorgen dat de app gratis kan zijn, zonder dat je advertenties in beeld krijgt. Daarnaast stelt het bedrijf dat het alleen anonieme gegevens verzamelt en doorverkoopt, die niet tot jou te herleiden zijn. Bovendien herkent het systeem alleen commerciële e-mails, waardoor persoonlijke en werkgerelateerde e-mails genegeerd worden. Via de instellingen van de e-mailapp kun je je afmelden voor het delen van gegevens.

De volledige reactie van Edison vind je in deze Medium-post.

Naast Edison zijn er nog twee andere apps die soortgelijke gegevens doorverkopen. Het gaat om Cleanfox en Slice. Slice is een app waarmee je pakketjes kan volgen die de informatie uit je e-mails haalt. Slice is sinds de invoering van de privacywet niet in Europa beschikbaar. Cleanbox is een app die helpt bij het opruimen van je e-mail. In een reactie geeft de baas van het moederbedrijf van Cleanfox aan dat de methoden die zij gebruiken ook voordelen heeft voor gebruikers. Onder andere PayPal was een klant van Foxintelligence, het moederbedrijf van Cleanfox.

Advies: lees de privacyvoorwaarden

In een reactie geven gebruikers van de apps tegenover Motherboard aan dat ze vaak niet op de hoogte zijn dat gegevens op deze manier gebruikt worden. Hoewel het niet gaat om e-mailadressen, naam of andere gegevens die direct tot jou te herleiden zijn, vindt niet iedereen het fijn als aankoopgegevens zoals producten zomaar gedeeld worden. Het is daarom altijd belangrijk om de privacyvoorwaarden te lezen en je af te melden voor dergelijke diensten, mocht dat in de apps beschikbaar zijn.