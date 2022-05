RoboDeck terrasrobot

Er zijn al verschillende nuttige robots voor het huishouden, waarbij de stofzuigers wel de boventoon voeren. Die kun je tegenwoordig al voor een betaalbare prijs in huis halen, zodat je voor de tussentijdse schoonmaak of voor wat gemorste kruimels niet zelf op de knieën moet. De RoboDeck is een nieuw type robot, die terrassen kan schoonmaken. Voor mensen die gruwelen van planten en een tegelvlakte hebben neergelegd is deze robot niet geschikt; het is alleen voor planken vloeren buitenshuis. Er zitten diverse sensoren in, die moeten voorkomen dat de robot bijvoorbeeld in een zwemband valt.



De RoboDeck veegt eerst het terras en zorgt daarna voor onderhoud. Het signaleert als er bijvoorbeeld vlekken of beschadigingen aanwezig zijn en behandelt je hout . Klinkt allemaal goed, maar bij het businessmodel dat de maker heeft bedacht, zullen toch veel mensen afhaken. De fabrikant verwacht dat je maandelijks voor $20 aan cartridges met schoonmaakmiddel koopt. Zo’n cartridge is goed voor 46m².

Als je bedenkt dat je maar een- of tweemaal je houten terrasvloer moet behandelen is wordt het een dure grap om deze robot in huis te halen. De fabrikant heeft echter een alternatief: je kunt de cartridges ook los kopen voor $35 per stuk en bent dan voor maximaal $70 per jaar klaar.

RoboDeck werkt met Apple HomeKit, Google Assistent en Amazon Alexa, aldus de fabrikant. Of dat zo is, is ook nog zeer de vraag, aangezien HomeKit nog geen ondersteuning biedt voor robotstofzuigers en dus ook niet voor een soortgelijke schoonmaakrobot. Want of een robot nu zuigt of olie insmeert, het principe is hetzelfde: je wilt dat de robot aan te sturen is door een ruimte en z’n werk uitvoert, ongeacht of ‘ie door een kamer binnenshuis gaat of over een terras buiten. Er zijn dan ook nog geen slimme stofzuigers die officieel ondersteuning voor HomeKit bieden.

Erg veel vertrouwen hebben we dan ook niet in dit nieuwe product, zeker omdat het hier om een relatief duur product gaat dat via een crowdfunding-platform wordt aangeboden. RoboDeck lijkt ook geen directe link te hebben met RoboRock, de slimme stofzuigers uit China die al wel een goede reputatie hebben opgebouwd. Je loopt risico dat je je geld kwijt bent, dat de levering eindeloos gaat duren of dat er uiteindelijk beloofde functies ontbreken (zoals HomeKit), omdat de makers het niet voor elkaar kregen.

Mocht je toch de gok willen nemen: binnenkort start de Kickstarter-campagne en is er ook meer bekend hoeveel investeren in dit project gaat kosten.