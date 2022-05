WhatsApp vraagt minimaal iOS 12

Lange tijd maakten gebruikers zich druk over het feit dat de WhatsApp-ondersteuning van iOS 9 zou verdwijnen, maar inmiddels is het alweer tijd voor een nieuwe ronde. Later dit jaar zal de app niet meer werken op toestellen met iOS 11 en eerder. Dit houdt in dat twee toestellen niet meer geschikt zijn:

iPhone 5

iPhone 5c

Je zult dus een nieuwer toestel moeten aanschaffen als je wilt blijven whatsappen. De maatregel gaat op 24 oktober 2022 in. In de FAQ op de website van WhatsApp is al te lezen dat minimaal iOS 12 is vereist.

Je kunt via Instellingen > Algemeen > Software-update zien welke iOS-versie jij geïnstalleerd hebt. Je krijgt de meest recente update vanzelf voorgeschoteld, maar je kunt het ook checken in ons overzicht.

Bekijk ook iOS update overzicht: welke versie kan ik op mijn iPhone of iPad installeren? Kan ik mijn iPhone of iPad nog updaten? Check ons overzicht voor de meest recente iOS-versie die je op jouw Apple-toestel kunt installeren.

Tot 24 oktober kun je gewoon je iPhone 5 en iPhone 5s met WhatsApp blijven gebruiken. Daarna kun je de app niet meer updaten en zul je je met een verouderde versie moeten behelpen. Deze toestellen kregen van Apple toch al geen software-updates meer en worden alleen nog incidenteel voorzien van een beveiligingsupdate. Ook voor Android-gebruikers gelden er eisen: zij moeten minimaal Android 4.1 (Jelly Bean) hebben, een update die maar liefst dateert van 9 jaar geleden.

Voor Apple-gebruikers is het belangrijker om alvast naar WWDC 2022 uit te kijken, want daar krijgen we te horen op welke toestellen iOS 16 te installeren valt. Ben je een fan van nieuwe functies, dan heb je waarschijnlijk een iPhone 7 of iPhone 8 (of recenter) nodig. De verwachting is dat Apple in ieder geval stopt met de iPhone 6s (Plus) en de eerste generatie iPhone SE. Uiteraard kun je ook deze toestellen gewoon blijven gebruiken.

Bekijk ook Welke toestellen krijgen iOS 16 en iPadOS 16? Het lijkt er sterk op dat er bij iOS 16 en iPadOS 16 weer toestellen af gaan vallen. In dit artikel zetten we op een rijtje welke iPhones en iPads volgens verwachtingen de iOS 16 update krijgen en welke moeten afvallen.

Ben je niet zo actief met je toestel bezig en is de batterij nog goed, dan kun je er nog best een tijdje plezier van hebben. Ben je toch aan een nieuwe iPhone toe, dan is er gelukkig keuze genoeg.