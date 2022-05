iCulture Vandaag: dit was maandag 23 mei 2022

Wat zijn onze verwachtingen voor macOS 13? Dat vertellen we je deze maandag in onze nieuwste vooruitblik op de WWDC. Daarover gesproken: in onze nieuwste aflevering van de iCulture Podcast duiken we nog dieper in de materie. Maar we blikken ook terug op de afgelopen 20 jaar, want het iPod-tijdperk is nu echt voorbij. De iPod is dood, lang leve de iPod! Dat en meer in deze goedgevulde iCulture Vandaag!



Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Apollo for Reddit (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Compleet vernieuwde meldingen, nieuwe icoontjes en diverse bugfixes en andere kleine verbeteringen voor deze Reddit-app.