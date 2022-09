Nieuwe Philips Hue-producten voor najaar 2022

Signify, het bedrijf achter de Philips Hue-producten, legt dit najaar de nadruk op verschillende aspecten. Ze zijn bedoeld voor meer sfeer, zoals de nieuwe Lightguide-lampen en de Filament-kaarslamp. Voor gamers komen er gradient lightstrips die je achterop je monitor kunt plakken en een functie om te zorgen dat het lijkt alsof je altijd thuis bent. Hieronder lopen we de verschillende aankondigingen met je langs.



Philips Hue Lightguide-lampen

We schreven eerder al over de fraaie, maar wel prijzige Lightguide-lampen. Informatie daarover lekte vroegtijdig uit via Amazon, waarbij een prijs vanaf €75,- werd genoemd. In werkelijkheid worden ze nog iets duurder: €84,99 tot €99,99, zo blijkt uit het persbericht.

Daarnaast komt er speciale hangsnoer met metalen houder (zie foto hieronder) om de lampen als blikvanger in je kamer te hangen. Deze hangsnoeren kosten €49,99 per stuk en je kunt kiezen uit wit of zwart. Alle genoemde producten zijn in het vierde kwartaal van 2022 verkrijgbaar. Je kunt kiezen uit drie vormen: grote bol, ovaal en driehoekig. Ze hebben een kenmerkende binnenbuis die het licht in elke kleur verspreidt. De reflecterende, glanzende afwerking zorgt ervoor dat ze helderder schijnen.

Philips Hue Filament-kaarslamp

Een andere nieuwkomer in het assortiment is de Philips Hue Filament-kaarslamp in vintage-stijl. Deze zal verkrijgbaar zijn in de Ambiance White-lijn, zodat je kunt kiezen uit duizenden tinten dimbaar licht, van warm tot heel koel. Deze kaarslampen zijn vanaf 13 september verkrijgbaar in pakken van 1 stuk (€44,99) of 2 stuks (€64,99).

Philips Hue Play gradient lightstrip

Ook over de Philips Hue Play gradient lightstrip voor pc’s hebben we al eerder geschreven, aangezien ze gewoon op de website van Amazon UK staan. Deze is vergelijkbaar met de al bestaande lightstrip voor tv’s, maar met aanpassingen gericht op gamers. De lightstrips produceren meerdere kleuren licht die op natuurlijke wijze in elkaar overvloeien. Je kunt kiezne uit strips van 24/27-inch of 32/34-inch. Daarnaast is er een langere strip voor mensen die drie 24/27-inch monitoren op een rij hebben staan (zie foto).

De lightstrip licht op, als er actie op het scherm te zien is. Dit effect is natuurlijk het mooist als je de monitor dicht bij een (witte) muur plaatst. Omdat de lighstrip flexibel is kan hij ook op gebogen monitoren worden geplakt.

Voor gamers heeft Signify een samenwerking met CORSAIR aangekondigd, zodat je met de CORSAIR iCUE scènes kunt instellen, die worden gesynchroniseerd met je RGB-gamingrandapparatuur.

De lightstrips zijn vanaf 13 september officieel verkrijgbaar voor deze prijzen:

24/27-inch monitor: €149,99 (starterkit: €199,99)

32/34-inch monitor: €169,99 (starterkit: €219,99)

3x 24/27-inch schermen: €259,99 (starterkit: €299,99)

Nieuwe Philips Hue-appfuncties voor najaar 2022

Nog een ander nieuwtje de aparte Philips Hue Sync Box-app verdwijnt en gaat op in de normale Hue-app. Dit was overigens ook al eerder uitgelekt. Het zal in het vierde kwartaal van 2022 gebeuren en maakt het makkelijker om je complete entertainmentbeleving in één app te regelen. Daarnaast wordt de Philips Hue Bluetooth-app ook aan de kant gezet, maar dat proces was al eerder gestart. De sync-app zal geleidelijk uit de app stores verdwijnen.

Voor eigenaren van een Samsung Galaxy-smartphone kondigt Philips Hue bovendien een nauwere samenwerking aan. Je kunt de muziek synchroniseren met je SmartThings-app van Samsung. Dit staat eveneens gepland voor het vierde kwartaal van 2022.

Aanwezigheid nabootsen door lampen in te schakelen

Aan de nieuwe functies voor Samsung heb je als Apple-gebruiker natuurlijk niet zo veel. Maar gelukkig is er ook nog nieuws waar iedereen iets mee kan: een aanwezigheidssimulatie. Ben je van huis, dan kan de Philips Hue-app je lampen op bepaalde momenten inschakelen, zodat het lijkt alsof je thuis bent. Je geeft zelf aan voor welke kamers dit geldt en hoe laat, maar je kunt het ook automatisch laten verlopen op basis van schemering. Dit is begin september 2022 beschikbaar in de app en geeft extra gemoedsrust als je een tijdlang weg bent.

Meer informatie over de aankondigingen vind je op www.philips-hue.com/newlaunches