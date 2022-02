Sinds een aantal jaar heb je voor Philips Hue niet per se meer een bridge nodig. Met een aantal beperkingen kun je de slimme lampen ook zonder de bridge gebruiken, dankzij de Bluetooth-verbinding in veel van de huidige modellen. Al sinds de introductie van de eerste Philips Hue Bluetooth-lamp heb je voor het bedienen de aparte Bluetooth-app nodig. Deze is qua design identiek aan de gewone app, maar dan met beperkte functionaliteiten. Nu komt Signify tot inkeer en heeft besloten om de Bluetooth-app gefaseerd af te bouwen.



Philips Hue stopt met Bluetooth-app

In de nieuwste versie van de gewone Philips Hue-app laat Signify weten dat nieuwe Philips Hue-gebruikers de gewone Hue-app kunnen gebruiken voor het bedienen van de Bluetooth-setup. Tijdens de onboarding, de introductieschermen als je de app voor het eerst gebruikt, kun je aangeven waar je verbinding mee wil maken: Bluetooth-lampen of de Philips Hue-bridge. Aan de hand van je keuze krijg je de functies en mogelijkheden die passen bij jouw opstelling.

Huidige Philips Hue-gebruikers zonder bridge moeten voorlopig nog de losse Bluetooth-app gebruiken. Op een later moment worden deze vanzelf overgezet naar de gewone Philips Hue-app. De verwachting is dat na het afronden van de overgang er voor Bluetooth-gebruikers niets verandert qua functionaliteiten. De reden waarom Signify afstapt van de losse app is omdat dit waarschijnlijk eenvoudiger is qua onderhoud. De ontwikkelaars hoeven straks maar één app bij te werken met nieuwe functies in plaats van twee.

Hoewel de Bluetooth-lampen het hele Philips Hue-systeem een stuk toegankelijker maken, brengt dit ook beperkingen met zich mee. Zo kun je zonder bridge maar maximaal 10 lampen gebruiken en is het bereik een stuk beperkter. Ook kun je met Bluetooth geen slimme Hue-accessoires gebruiken en de lampen niet buitenshuis bedienen. Bovendien heb je voor HomeKit-ondersteuning de bridge nodig.